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Vali Çağatay’dan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

İHA

Vali Çağatay’dan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.
19 Mayıs tarihinin milli mücadelede başlangıç olduğunu ifade eden Vali Çağatay, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 102. yıldönümünü hep birlikte yaşamanın mutluluğu, coşkusu ve heyecanı içerisinde olduklarını söyledi. Çağatay, “Milletimizin tarihte eşi benzeri görülmemiş kahramanlık destanları yazarak gerçekleştirdiği milli mücadelenin en önemli günü olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 102. yıldönümünü hep birlikte yaşamanın mutluluğu, coşkusu ve heyecanı içerisindeyiz. Milli mücadelenin başlangıcı olan bu anlamlı gün, Türk gençliğine bayram olarak armağan edilmiştir. Gençlik, bir milletin geleceğidir. Gençlere değer veren, onları en iyi şekilde yetiştirerek, kişilikli ve özverili kuşaklar olarak yarınlara hazırlayan milletler, geleceğe güvenle bakabilirler. Nasıl ki bugünlerin mimarı olarak ecdadımıza olan minnettarlığımızı dile getiriyorsak, yarınlarımızın mimarı da gençlerimiz olacaktır. Ata’sının bu teveccühüne karşılık gençliğimiz kutlu emanete dün nasıl sahip çıktıysa bugün de sahip çıkmaktadır ve inanıyorum ki gelecekte de sahip çıkacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha saygı ve rahmetle anıyor, başta sevgili gençlerimiz olmak üzere değerli Bitlis halkının ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum” dedi.

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