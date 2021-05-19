Bitlis´te İstiklal Marşı etkinliği

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Özcan ÇİRİŞCeren ÇALIŞKAN/BİTLİS, (DHA)BİTLİS´te 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle İstiklal Marşı etkinliği düzenlendi.

Hüsrevpaşa Mahallesi´nde bir araya gelen gençler açtıkları dev Türk bayrağı etrafında hep birlikte İstiklal Marşı okudu. Binalardaki vatandaşların balkonlarından bayraklarla eşlik ettiği İstiklal Marşı etkinliği saat 19.19´da gerçekleştirildi. Etkinliğe küçük çocuklarda ellerinde Türk bayrakları ile destek verdi. DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞCeren ÇALIŞKAN

2021-05-19 20:58:41



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