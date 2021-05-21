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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarihi Kef Kalesi'nde 45 yıl sonra kazılar yeniden başlıyor

DHA

Tarihi Kef Kalesi'nde 45 yıl sonra kazılar yeniden başlıyor


Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ (Bitlis), (DHA)BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde bulunan Urartular dönemine ait 140 odalı Kef Kalesi'nde, 45 yıl aradan sonra yeniden kazı çalışmalarına başlanacak.
Adilcevaz ilçesine 6 kilometre uzaklıkta bulunan Urartulara ait olan 140 odalı Kef Kalesi'nde 45 yıl sonra yeniden kazı çalışmalarına başlanacağı belirtildi. Kef kalesi'nde 1964 yılında yapılan kazılarda 30'dan çok odası olan, büyük bir saray kalıntısı ortaya çıkartılmıştı. Bu odalardan bir bölümünde düzenli iki sıra halinde çok sayıda büyük küp pithos bulunmuştu. Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, son olarak 1973-1976 yılları arasında Kef Kalesi´nde yapılan kazı çalışmalarının ardından bölgede yeniden kazı çalışmalarına başlanacağını söyledi. 
Kazı çalışmaları öncesi Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Ahlat Müze Müdürü ve Kazı Başkanı Mikail Erçek, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, Bilimsel Kazı Danışmanı Öğretim Üyesi Dr. İsmail Coşkun, Öğretim Üyesi Cem Haydaroğlu, Adilcevaz Kültür, Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Cumali Birol ve Ahlat Müze uzmanları Kef Kalesi ve çevresini incelemelerde bulundu.  Başkan Gürsoy, ilçedeki tarihi yapıların turizme kazandırılması için çalışma başlattıklarını söyledi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle geçen günlerde Adilcevaz Kalesi'nde başlatılan restorasyon çalışmalarını hatırlatan Başkan Gürsoy şöyle konuştu:
"Temmuz ayında Kef Kalesi´nde de 45 yıl aradan sonra yeniden kazı çalışmalarına başlanacak. İlçemiz tarihi, doğası ve kültürüyle Urartulara dayanan şirin bir ilçedir. Adilcevaz Kalesi´nin ardından yine Urartular dönemine ait Kef Kalesi´nde de başlatacağımız çalışmalarla tarihi yapılarımızı ilçemizin ve bölgemizin turizmine kazandıracağız. En son 1973-1976 yılları arasında kazı çalışmalarının yapıldığı 140 odalı bir saray olan Kef Kalesi'nde kazı çalışmaları ve incelemelerin yeniden başlaması için belediye olarak her şeyi yapmaya hazırız. Bu projemizde bizlerden desteklerini esirgemeyen Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy´a, Genel Başkan Yardımcımız Vedat Demiröz'e, Bitlis Milletvekillerimiz Vahit Kiler, Cemal Taşar ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."DHA-Genel Türkiye-Bitlis / Adilcevaz Salih BEŞKARDEŞ
2021-05-21 13:23:41

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