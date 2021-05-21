Tatvan’da kamyonetler çarpıştı: 2 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kamyonetlerin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, bugün 16.30 sıralarında TatvanAhlat karayolu Karşıyaka Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin ismi belirlenemeyen 13 AAF 368 plakalı Ford kamyonetle karşı yönden gelen 34 YL 8407 plakalı Mitsubishi kamyonet çarpıştı. Kazada 13 AAF 368 plakalı araçta bulunan K.G. (70) ile B.G. (40) hafif yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.