Güroymak’ta İsrail'e protesto

Bitlis’in Güroymak ilçesinde bağlı Gölbaşı beldesinde, Filistinlilere uygulanan katliam protesto edildi.

Çarşı merkezinde ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile toplanan kalabalık, İsrail aleyhinde slogan attı. Burada bir konuşma yapan Güroymak Gençlik Yardımlaşma Derneği Başkanı Menderes Doğan, “Tarihte her zaman mazlum milletlerin yanında yer alan aziz milletimiz bu duruma kayıtsız kalmayarak duyduğu rahatsızlığı değişik vesilelerle ortaya koymuş ve her türlü insani yardım konusunda seferber olmuştur. İsrail’in yardım götüren kuruluşlarımıza yaptığı çirkin saldırıları telin ederken; orada şehit düşen kardeşlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabrı cemil niyaz eder, yaralılarımıza acil şifalar dileriz” dedi.

Kalabalık, Filistin ve Gazze halkı için dua etti.

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