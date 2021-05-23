1,5 saatte kurtarılan kedi tedavi altına alındı

– Bitlis’in Tatvan ilçesinde düştüğü kuyuda ayağı kırılan kedi, 1,5 saatlik çalışmanın sonunda kurtarılarak tedavi altına alındı.

Tatvan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Tatvan Belediyesi Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, Dumlupınar Mahallesi’nde kuyuya kedi düştüğü ihbarı üzerine hemen harekete geçti. Olay yerine giden ekipler, yaklaşık 4 metrelik kuyuya düşen kediyi 1,5 saatlik çalışmayla kurtardı. Tatvan Belediyesi Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezine götürülen kedinin bir ayağında kırık tespit edildi. Hemen ameliyata alınan kedinin tedavisi sürüyor.

Tatvan Belediyesi Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezinde görevli Ömer Atış, yapılan ihbar üzerine harekete geçtiklerini belirterek, “Kediyi arkadaşlarımız zorlu bir şekilde bulunduğu yerden çıkardı ve buraya getirdiler. Kedi bize geldiği zaman ayağı kırılmıştı. Dumlupınar Mahallesi’nde kurtardığımız kedinin cinsi Van kedisi. Ameliyatını yaptık, genel durumu şu an iyi. İyileştiği zaman kediyi kurtarma ekibinde yer alan itfaiyeci arkadaşımıza sahiplendireceğiz. Hayvanlar Allah’ın sessiz kullarıdır. Bu dünya sadece bizim değil. Onların da hakları var. Çok şükür Tatvan halkı bu konuda duyarlıdır” dedi.

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