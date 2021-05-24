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Bölgenin en büyük viyadükü itme-sürme tekniğiyle Bitlis’te yapılıyor

İHA

Bölgenin en büyük viyadükü itme-sürme tekniğiyle Bitlis’te yapılıyor

Türkiye’de nadir uygulanan projelerden biri olan itmesürme tekniğiyle Bitlis’te bölgenin en büyük viyadükü yapılıyor.
BitlisDiyarbakır yolu üzerinde bulunan ve her yıl kış aylarında heyelan nedeniyle geçişi zor olan bölgede inşa edilen çelik köprü bölgede ilk olurken, Türkiye’de ise nadir uygulanan projelerden biri olacak. Önceki yıllarda ihale edilen ve 12 ayak üzerine inşa edilecek çelik köprünün 2022 yılında tamamlanması hedefleniyor.
Yaklaşık bir kilometre uzunluğundaki köprünün parçaları Ankara ve Bitlis’te oluşturulan fabrikalarda çalışan 350 kişi tarafından yapılıyor. Yapıldıkça ayaklara doğru itilen köprüyol bittikten sonra bölgede büyük sorunlardan biri olan heyelan riskine rağmen trafik akışını sürdürecek.
Konuyla ilgili gazetecilere bilgi veren Bitlis Çayı Viyadükü Yüklenici Firma Yetkilisi Arafat Özaydın, “Bitlis Çayı viyadükünün 900 metre uzunluğunda olup iki kenar ayak ve 10 orta ayak olmak üzere maksimum açıklığı ise 90 metredir. Aynı zamanda ayak yüksekliği 54 metredir. Bu projemiz itmesürme tekniğiyle yapılmaktadır. Çelik konsolsuyum olup 14 bin 700 ton ağırlığa sahiptir. Bu projeyi önümüzdeki yıl tamamlamayı planlamaktayız. Şu ana kadar 120 metre civarında itme sürme yaptık. Bitlis’te projenin iki ayağı için Baykan ve Bitlis yönünde olmak üzere iki adet fabrika kurduk. Aynı zamanda üç adet fabrikamızda Ankara’da bulunmaktadır. Burada da projemiz için imalatlar yapılmaktadır. Bu projede yaklaşık olarak 350 kişi istihdam edilmektedir. Bu proje bittiği takdirde bölgenin ulaşımı ve trafiği ciddi anlamda rahatlayacak. Bu viyadükün yapım amaçlarından biri de bölgede heyelan ve çığ tehlikesinin olmasıdır” diye konuştu.
Viyadükün tamamlanmasının ardından vatandaşların ulaşımlarını heyelan riskine rağmen güvenli bir şekilde sürdüreceklerini ifade eden Özaydın, “Bitlis Çayı viyadükü projemiz, bölgenin en uzun projesi olup tamamlandığı zaman bugüne kadar yaşanan problemler ortadan kalkmış olacaktır. Sürücülerin kış şartlarında çektiği zorluklar tamamen ortadan kalmış olacak ve bölge ciddi bir projeye kavuşacaktır. İtmesürme tekniği çok zor bir proje olup yatay ve düşey kulpları olduğundan dolayı böyle bir projenin bölgede yapılmış olması teknik açıdan bölgeye de ciddi bir kazanım sağlayacaktır. Firma olarak da bu projenin güzel bir şekilde sonuçlanacağını taahhüt ediyoruz. 2022 yılında bu yolu vatandaşlarımız rahatlıkla kullanmış olacaktır. Burası bölgenin çok önemli bir yolu, aynı zamanda Diyarbakır’ın, Adana’nın ve Mersin’in bağlantı yoludur. Dolayısıyla tırlar ve yüklü araçların ciddi anlamda kullanmış olduğu bir yoldur” dedi.

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