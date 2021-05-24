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(Özel) Sarı çiçeklerle süslenen menderesler görsel şölen sunuyor

İHA

(Özel) Sarı çiçeklerle süslenen menderesler görsel şölen sunuyor

Bitlis'in Tatvan ile Hizan ilçeleri arasında bulunan Güzeldere Vadisi’ndeki mendereslerin sarı çiçeklerle süslenen hali görsel şölen sunuyor.
Doğanın canlanması ile birlikte açan çiçeklerle sarı renge bürünen vadiden geçen mendereslerin kilometrelerce uzanan kıvrımlı yapısının oluşturduğu manzara havadan drone ile görüntülendi. Bitlis’in Tatvan ve Hizan ilçeleri arasındaki Güzeldere Vadisi ve mendereslerin yeşil ve sarı renklerle oluşan kartpostallık görüntüleri, görenleri kendine hayran bırakıyor.
Güzeldere Vadisi’ndeki mendereslerin sarı renklerle farklı bir güzelliğe büründüğünü gören doğa fotoğrafçıları da çıktıkları yüksek tepelerden ve drone uçurarak kuşbakışı bir şekilde mendereslerin fotoğrafını çekerek arşivlerine katıyor.
Arkadaşları ile birlikte sarı çiçeklerle renklenen menderesleri izleyen Dursun Kıncal, “Güzeldere Vadisi hem yeşil hem sarı çiçeklerle birlikte müthiş bir görüntü veriyor. Fotoğraf çekmek isteyen ve bu görüntüleri görmek isteyenleri buraya bekliyoruz” dedi.

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