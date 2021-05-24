Şehit Murat Sarıgül, şehadetinin 5’inci yılında kabri başında anıldı

Van'ın Çaldıran ilçesinde teröristlerce 24 Mayıs 2016 tarihinde düzenlenen hain saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Murat Sarıgül, şehadetinin 5’inci yılında Bitlis’in Ahlat ilçesindeki kabri başında anıldı.
Ahlat Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından ilçenin Tunus Mahallesi’ndeki Abdurrahman Gazi Mezarlığı’nda bulunan Ahlat Şehitliğinde düzenlenen programda Kur'anı Kerim okunarak dualar edildi. Anma programına Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Emrah Alkan, Askerlik Şubesi Başkanı Asteğmen Süleyman Şahin ve şehit aileleri katıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.