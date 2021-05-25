Tatvan’da polen ve pamukçuk üreten kavak ağaçları kesiliyor

Bitlis’in Tatvan ilçesinde salgılamış oldukları polen ve pamukçuklarla astım, bronşit, amfizem ve alerjik gibi rahatsızlıkları tetikleyen kavak ağaçları bir bir kesiliyor.

Polen ve pamukçuk üreten kavak ağaçların kesimi için sahipleriyle irtibata geçen Tatvan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, güvenlik önlemleri alınarak kesimleri gerçekleştiriyor. Tatvan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Kavak ağaçlarındaki polen insan sağlığını tehdit ettiği gibi, çevre ile ilgili ciddi sorunlar çıkarmakta ve çevre kirliliğine neden olmaktadır. Vatandaşlarımız kavaklardan rahatsız. Hem yaprakları hem de polenleri çevreye zarar veriyor ve diğer ağaçlara oranla yer altındaki suyu tüketerek kaynakların kurumasına neden olmaktadır. Şu ana kadar onlarca ağacın kesimini gerçekleştirdik. Planlaması yapılan 100’ün üzerinde ağacın kesimi de devam ediyor. Bu sebeple vatandaşlarımızdan kendi arazilerinde bulunan kavak ağaçlarını kesmelerini istiyoruz. Kesim konusunda yardım talep eden vatandaşlarımız da 153 numaralı hattımızı arayarak talep oluşturabilirler’’ denildi.

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