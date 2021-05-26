Adilcevaz’da ‘Ceviz Ormanı’ kurulması için çalışma başlatıldı

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde verimsiz meraların tarıma kazandırılması amacıyla ceviz ormanları kurulması için çalışma başlatıldı.

Türkiye’nin en kaliteli cevizlerinin yetiştirildiği Adilcevaz’da, belediyenin hazırladığı proje kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle Adilcevaz’da yetiştirilen ceviz fidanları ilçenin yamaçlarındaki verimsiz meralara dikilerek ceviz ormanlarına dönüştürülecek. Uygulanacak olan proje kapsamında ilçe ekonomisine ciddi oranda katkı sağlanacak.

Kaymakam Tunahan Çil, Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Belediye Başkan Yardımcısı Celal Erkoç, Bitlis Orman İşletme Müdürü Tahir Baydaş, Ağaçlandırma Şefi Hüseyin Pınar ve Bitlis Orman Mühendisi Salih Şahin, yapılacak olan çalışmalarla ilgili toplantı gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında Bitlis Orman İşletme Müdürlüğünce ceviz ormanlarının kurulacağı arazide teraslama çalışmalarına başlandı.

Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Adilcevaz’ın ekonomisine katkı sağlayacak önemli bir projeyi hayata geçirmenin gayreti içerisinde olduklarını ifade ederek, "İlçemizde ekonomik getirisi yüksek olan cevizin üretimini arttırmak ve vatandaşımıza gelir sağlamak amacıyla hazırladığımız proje sayesinde ilçe merkezinin çevresini 1800 rakımlara kadar ilk etapta 500 dönümlük ceviz ormanı yapacağız. Tarım ve Orman Bakanlığına yaptığımız girişimler neticesinde projemiz programa alındı. Bitlis Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, arazide teraslama çalışmalarına başladı. İnşallah sonbaharda fidan dikimi çalışmalarıyla birlikte ilk etap çalışmalarını tamamlayacağız. Başlatmış olduğumuz proje kapsamında boş olan dağlık alanlar, tarıma uygun olmayan araziler ve erozyona maruz kalan yerleri koruyarak hem yeşillendireceğiz hem de ilçemizin ekonomisine katma değer katacak gelir elde edeceğiz” dedi.

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