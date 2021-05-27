Bitlis'te 'Süper Ay' manzarası

Normalden daha büyük ve parlak görünen 'Süper Ay' Bitlis'te de eşsiz bir şölen sundu.
Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu ‘Süper Çiçek Kanlı Ay' saat 21.00 itibarıyla birçok noktadan görülmeye başladı.
Kentte havanın da açık olması, 'Süper Ay' net bir şekilde gözlemlendi. Ay'ın bu hali seyrine doyumsuz manzara ortaya çıkardı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.