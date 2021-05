Ahlat’ta eTwinning projesi

Bitlis’in Ahlat ilçesinde Şehit Sümmani Görgen Yatılı Bölge Ortaokulunun ortağı olduğu The World is in My Palm (Dünya Avucumun İçinde) isimli eTwinning projesinde sona gelindi.

Türkiye’nin farklı şehirlerinden 10 öğretmen ve 54 öğrencinin bir araya gelerek yürüttüğü proje pandemi döneminde seyahat engellerine rağmen gezmeyi, araştırmayı, doğayı keşfetmeyi, tarihi yapıları incelemeyi ve birçok ülkeyi yakından tanımayı amaçlıyor. Projenin hedefi teknolojik gelişmelerden faydalanarak sanal bir gezgin olmak ve öğrencilerin birbirinden farklı ülkeleri tanıyıp; dil, bayrak, kültür, doğal ve tarihi güzelliklerini keşfetmelerini sağlamaktır.

Şubat ayında başlayan proje Bitlis’ten Alev Köse, Sakarya’dan Asuman Özşahin, Samsun’dan Esra Yazıcıoğlu, Bursa’dan Feyza Çağlar, Batman’dan Hasan Başaran, Muğla’dan Okşan Türer, Antalya’dan Pınar Küçükakşit, Niğde’den Saadet Mandacı, Kocaeli’nden Yasemin Nalçacı ve Giresun’dan Şenol Şenlikoğlu ile öğrencilerinin katılımıyla mayıs ayında sona erdi. Projede, öğrenciler araştırma yapmayı, fikir birliği yapmayı, web2 araçlarını kullanmayı, ortak ürünler oluşturmayı ve işbirliği içinde çalışmayı öğrendiler. Ayrıca farklı öğretmen ve öğrencilerle tanışma fırsatı yakalayan öğrenciler, sosyal becerilerini de geliştirdiler. Proje sonunda öğrenciler, ekitap, edergi ve esergi ürünleri oluşturarak, yaptıkları çalışmaları sanal ortamda paylaştılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.