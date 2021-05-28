Bitlis’te yabani ot temizliği

Bitlis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaldırım ve yol kenarlarındaki yabani otları temizliyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi’ndeki kaldırım ve kanal içerisinde bulunan yabanı otları temizledi. Ekipler; boş arsalarda, kaldırımlarda, mahalle aralarındaki yeşil alanlarda büyüyerek görüntü kirliliği oluşturan yabani otları temizliyor.

Bazı mahallelerde yabani otlar biçilerek temizleme çalışmaları tamamlanırken, diğer alanlarda ise çalışmalar devam ediyor. Havaların ısınmasıyla birlikte yabani otların temizliği ile çim biçme çalışmalarının yanı sıra refüjlerde çalışma yapan ekipler, çiçeklerin ve ağaçların daha kolay büyümesini sağlamak amacıyla budama işlemleri de yapıyorlar.

Yetkililer, boş arsa ve kaldırımlarda büyüyen otların kuruma sonrası yangınlara neden olduğunu belirterek, bunu ortadan kaldırmak ve bu alanların temizlenmesi amacıyla çalışmaların aralıksız devam edeceğini bildirdi.

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