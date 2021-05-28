Dağ köylerinde zorlu çeltik ekimi Hizan ilçesine bağlı Karbastı köylüleri dededen kalma yöntemlerle doğal çeltik ekimi yapıyor

Bitlis’in Hizan ilçesine bağlı dağ köyü olan Karbastı köyü ve Yamaç mezrasında köylüler asırlardır dededen kalma yöntemlerle doğal çeltik ekimi yapıyor.

İlçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Karbastı köyünde yaşayan köylüler, tarlalarına ektikleri çeltikten elde ettikleri pirinçle geçimlerini sağlıyor. Mayıs ayının ortalarında çeltik ekiminin başladığı köyde, vatandaşlar imece usulü ekim yapıyor. Yüksek rakımlı dağın dibinden çıkan doğal kaynak suyunu el yordamıyla açtıkları kanallarla tarlalarına ulaştıran köylüler, dizlerine kadar gömüldükleri çamurdan havuzlar oluşturup içini su ile dolduruyor.

Gün boyu kızgın güneşin altında çalışan köylüler, su dolu havuzlara çeltik tohumlarını ekiyor. Köylüler hasat sonu tarlalardan biçtikleri çeltikleri köyün içinde bulunan değirmenlerde öğüterek kabuklarında ayırdıkları pirinçleri hem kendileri tüketiyor hem de satarak geçimlerini sağlıyor.



“Çok zorlu bir iş yapıyoruz”

Çeltik ekimi yapan köylülerden Safter Tuz, kalitesiyle meşhur Karbastı pirincinin ekimine başladıklarını belirtti. Çok zorlu bir iş yaptıklarını belirten Tuz, “İlkbahar mevsimiyle birlikte pirinç ekiyoruz. Bizim uğraştığımız pirinç işi bayağı zahmetlidir. Dedelerimizden, babalarımızdan bu işi öğrendik. Başka bir yöntemi yok, sürekli bu şekilde ekiyoruz. İmece usulüyle çalışıyoruz. Bütün köylüler sağ olsunlar geliyorlar yardımcı oluyorlar. Şu anda 1516 kişi burada pirinç ekimi yapacağımız tarlayı hazırlıyoruz. Hem kendi yiyeceğimiz pirincimizi yetiştiriyoruz hem de sattığımız pirinçle geçimimizi sağlıyoruz” dedi.

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