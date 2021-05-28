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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeni yapılan Ahlat - Malazgirt yolu tamamlandı

İHA

Yeni yapılan Ahlat - Malazgirt yolu tamamlandı

Bitlis’in Ahlat ilçesi ile Muş’un Malazgirt ilçesi arasında bulunan AhlatKarahasanMalazgirt yolu yapımı tamamlanarak ulaşıma açıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ihale edilen yol tamamlandı. Yapımı tamamlanan yolda incelemelerde bulunan Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ ile Ahlat Belediye Başkanı Abdullalim Mümtaz Çoban, yeni yolun hayırlı olması temennisinde bulundular. Yapılan incelemelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Çoban, oldukça konforlu bir yolun yapılarak vatandaşın hizmetine açıldığını belirterek, “Tarihi bir işin yapıldığı çalışmadır. 2013 yılında Selçuklu Bölgesi Kültür Temalı Eylem Planı içerisinde Cumhurbaşkanımızın Başbakanlık döneminde eylem planına aldığımız bir çalışmaydı. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ihalesini gerçekleştirdi. Bugünde yol tamamlanmış durumda. Yol oldukça konforlu ve güzel yapılmıştır. Aslında o tarihi alana ithaf edilen bir keyif alanına dönüştü. Burada hem yolumuz kısaldı hem de Sütey gibi alanları değerlendirme şansımız yükseldi. Yolumuz takriben 78 kilometre kısalmış oldu. Çünkü güzergâh değişmiş oldu. Eski yolumuz bir heyelan alanıydı. Yaz ve kış mevsiminde yapılan tüm çalışmalar boşa giderdi. Kısacası her yıl yolu yenilemek gerekirdi. Burası çift yollu tematik mola merkezlerinin de gerçekleşeceği bir alana dönüştü. Muazzam bir güzergâha dönüştü” dedi.
“Güzergâhta önceden ağaçlandırma çalışmalarını başlatmıştık” diyen Başkan Çoban, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bundan sonrada hızlı bir şekilde sürdüreceğiz. Ama en önemlisi artık Ahlat Malazgirt arasında bir ticaret yolu da oluşmuş oldu. Ahlat ve Malazgirt arasındaki münasebetleri daha da geliştirme imkanımız oldu. Bu yol Patnos’a da ciddi anlamda bir imkan tanıdı. Erciş’e gidip gelmek yerine Malazgirt’ten direk Ahlat’a ve buradan da Erzurum yolunu kısaltma imkanı oldu. Bunlar tarihi çalışmalar. Yol çalışmalarında hakikaten hükümetimiz göz dolduran çalışmalar yapıyor. Ahlatlılar olarak bu yolun tamamlanmasından son derece mutuyuz. Bir takım hedeflerimizde var. 1071 kutlamalarının bir ayağı Ahlat, bir ayağı ise Malazgirt’tir. Bu iki ilçe arasında artık festivalimizi ilgilendirecek sportif bir takım faaliyetleri gerçekleştirmek için de bu yol son derece uygun oldu. Zaten festivalimiz kapsamında eylem planına aldığımız konulardır. Şimdi hayata geçirmek için artık tarihi fırsat doğmuştur. Bu bölge görsel anlamda da canlanıyor. Sadece ilçemiz ve ülkemiz için değil uluslar arası misafirlerimize de açabileceğimiz konfora sahiptir. Bizim için ana hedef yaşayan insanımızı mutlu etmektir. Vatandaşlarımızın yol nedeniyle teşekkür için bizi ziyaret etmesi de ne kadar doğru bir iş yapıldığını gösteriyor. Buradaki ticari hayatımıza çok etki sağlayacak, MalazgirtMuş arası takriben 100 kilometredir. Burada biz o insanlarımıza birçok anlamda hizmet verebiliriz. Malazgirt’teki imkânlardan da biz faydalanabiliriz. Bu artık karşılıklı ticarettir. Şehirlerarası imkânların doğmasıdır. Ortak festival yapılıyor. Eski yolu ise ihtisas sanayi alanına dönüştürmek istiyoruz. Ama bizim için en önemlisi bu tarihi yolu İpekyolu gibi korumaktır. Yol tamamen bitti. AhlatMalazgirt arasında her türlü faaliyeti gerçekleştirebiliriz. Doğal güzelliklerimize de ulaşmak adına oldukça güzel bir yol oldu. En önemlisi de 1071’in köprülerini yeniden inşa etmenin bu coğrafyaya getirdiği avantajdır. Daha önce 45 kilometrelik bir yol güzergahı vardı. Şu an yeni yapılan çalışmayla yaklaşık 78 kilometre kısalmış oldu. Bu konuda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza, AK Parti Bitlis milletvekillerimize, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Vedat Demiröz’e teşekkür ediyorum.”

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