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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis’te jeotermal kaynak arama çalışması

İHA

Bitlis’te jeotermal kaynak arama çalışması

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bitlis’te 4 ruhsatlı alanda jeotermal kaynak araması başlattı.
Bitlis İl Özel İdaresi tarafından ihalesi yapılan proje kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından beklenen kaynak bulunması halinde seraların kurulması planlanıyor. Ahlat, Adilcevaz ve Tatvan ilçeleri olmak üzere 4 ruhsatlı alanda kurulan cihazlar sayesinde yaklaşık 10 bin metrede kaynak aramaları yapılıyor.
İhaleyi alan firma yetkilisi Jeofizik Mühendisi Hilal Özdoğan, çalışmanın yüzde 70'lik kısmının tamamlandığını belirtti. Özdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığının yaptığı proje ile bölgede jeotermal kaynak arama faaliyeti yürüttüklerini söyledi. Proje sonunda iyi kaynakların bulunması halinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün sera kuracağını belirten Özdoğan, “Bu sera alanları ilimiz için büyük bir tarım potansiyeli oluşturacak. Yılın büyük bölümünü kış olarak yaşadığımız Bitlis'te, kışın bile dalında sebze yiyebileceğiz. Belirlediğimiz noktalarda jeofizik etüt çalışmaları yapıyoruz. Yer altını 10 bin metreye kadar haritalıyoruz. Haritaladıktan sonra önereceğimiz noktalarda jeotermal sondajlarla çıkarılacak. Suyun sıcaklığına göre tarımın belli alanlarında kullanılabilecek. Bitlis'te; Adabağ, Oduncular ve Benekli köyleri ile Adilcevaz ilçesi olmak üzere 4 ruhsat sahasında çalışma yürütmekteyiz. Buraya cihazların kurulumunu sağladıktan sonra 18 saat boyunca ölçü kaydediyor. 18 saat sonra bu cihazları toplayıp yeni lokasyon alanlarında kuruyoruz. 10 bin metreye kadar varsa fay hatları, mağma odaları ve sıcak su görüntülerini kayıt altına alıyoruz. Bölgede daha önce Van’ın Çaldıran ilçesinde yaptık. Orada yaklaşık 80 dereceye kadar sıcak su alınıyor. Sera kurumlarına başlandı. Bunu Bitlis'e uygulamak istedik” dedi.

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