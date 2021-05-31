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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis Belediyesinden mezarlık temizliği

İHA

Bitlis Belediyesinin yıl içinde mezarlıklarda yaptığı planlı temizlik ve bakım çalışmaları devam ediyor.

Bitlis Belediyesinden mezarlık temizliği

Bitlis Belediyesinin yıl içinde mezarlıklarda yaptığı planlı temizlik ve bakım çalışmaları devam ediyor.
Bitlis Belediyesine gelen talepler doğrultusunda mahallelerdeki mezarlıklar yabani otlardan temizleniyor. Bitlis Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri, Küllütepe Mezarlığında ot biçme çalışmaları gerçekleştiriyor. Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, “Kent merkezinde yıl içinde dini bayramlarımız dışında da planlı ve programlı bakım ve temizlik hizmetleri yapmaktayız. Bitlis Belediyesi olarak cenaze hizmetlerine özel bir önem veriyoruz. İnsanlarımızın en acılı günlerinde yanlarında oluyoruz. Mezarlıklarımızın temizliği belirlenmiş program dahilinde yapılıyor ve yapılmaya devam edecek. Ayrıca yıl içinde sürekli bakım ve temizlik çalışmaları yapmaktayız. Bu kapsamda büyümüş otları kesiyoruz. Kabirlerde bakım yapıyoruz. Mezarlıklarımızın tüm yollarını ve mezar aralarını tamamen temizliyoruz. Bu geniş alanı yıl içinde dini bayramlarımız dışında da genel bakım ve temizliğini yapmaktayız. Vatandaşlarımızın bu konulardaki memnuniyetlerini almaktayız. Hemşehrilerimize duyarlılıkları için teşekkür ediyorum” dedi.

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