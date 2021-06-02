Bitlis'te kırsalında çatışma: 1 korucu şehit, 5 asker yaralı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'in Tatvan ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada, 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 5 asker yaralandı. Bitlis Valiliği, kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede hava destekli operasyon başlatıldığını bildirdi.
Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Anadere Köyü kırlasında, 'Eren-11 Şehit J.Asb.Kd.Üçvş. Hakan Toydemir 2021-63' operasyonu kapsamında bir grup bölücü terör örgütü mensubuyla sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 1 korucu şehit olurken, 5 asker ise yaralandı. Yaralı askerler Tatvan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı. Konu ile ilgili Bitlis valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Tatvan ilçesine bağlı Anadere Köyü kırsalında icra edilmekte olan 'Eren-11 Şehit J.Asb.Kd.Üçvş. Hakan Toydemir 2021-63' operasyon faaliyeti esnasında çıkan çatışmada Bitlis İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli kahraman 1 güvenlik korucusu şehit olmuş, 5 jandarma personelimiz ise yaralanmıştır. Yaralılar Tatvan Devlet Hastanasinde tedavi altına alınmıştır. Çatışma bölgesinden kaçan bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek için hava destekli operasyon icra edilmektedir. Yüce Türk milletine başsağlığı dileririz."DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2021-06-02 02:56:36
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