Bitlis'te şehit sayısı 2'ye yükseldi

Bitlis'te jandarma ekipleri tarafından düzenlenen Eren11 Operasyonu'nda çıkan çatışma sonrası yaralı olarak hastaneye kaldırılan askerlerden biri daha şehit oldu.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Tatvan ilçesinin Anadere köyü kırsalında dün gece icra edilen 'Eren11 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hakan Toydemir 202163' operasyonunda 1 güvenlik korucusu şehit olurken, 5 asker de yaralanmıştı. BitlisTatvan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerden Jandarma Teğmen Baki Koçak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Konuyla ilgili Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bölücü terör örgütü (BTÖ) mensupları ile çıkan çatışmada, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli kahraman 1 güvenlik korucusu şehit olmuş, 5 jandarma personelimiz ise yaralanmıştır. Yaralılar Tatvan Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Tedavi altına alınan yaralılardan Jandarma Teğmen Baki Koçak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Yaralı 4 personelimizin tedavilerine devam edilmekte olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Çatışma bölgesinden kaçan BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirmek için hava destekli operasyon icra edilmektedir. Yüce Türk milletine baş sağlığı dileriz. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi.

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