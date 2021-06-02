Bitlis'te şehit sayısı 2 oldu (2)

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ŞEHİTLER İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında güvenlik güçleriyle PKK´lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen Baki Koçak (28) ile güvenlik korucusu Yücel Aki (29) için İl Jandarma Komutanlığı önünde tören düzenlendi. Törene, Vali Oktay Çağtay, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Belediye Başkanı Nasrullah Tağlay, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve şehitlerin silah arkadaşları katıldı.

Şehit Teğmen Koçak ve güvenlik korucusu Aki'nin Türk bayrağına sarılı cenazelerinin tören alanına getirilmesinin ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından, şehitlerin özgeçmişleri okundu. Duaların okunmasından sonra Şehit Teğmen Baki Koçak´ın cenazesi helikopterle Muş'a, buradan da uçakla memleketi Yozgat'a, güvenlik korucusu Yücel Aki'nin cenazesi ise Tatvan ilçesine bağlı Çekmece köyüne uğurlandı.

Özcan ÇİRİŞCeren KURTYE/BİTLİS, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE

2021-06-02 10:25:29



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