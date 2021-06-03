Bitlis'te, 1'i gri kategoride arananlar listesinde bulunan 3 terörist etkisiz hale getirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis'te, 1'i gri kategoride arananlar listesinde bulunan 3 terörist etkisiz hale getirildi

DHA

Bitlis'te, 1'i gri kategoride arananlar listesinde bulunan 3 terörist etkisiz hale getirildi


Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'in Tatvan ilçesi kırsalında 1 güvenlik korucusunun şehit oduğu, 2 askerin de yaralandığı bölgede sürdürülen 'Eren-11 Şehit J.Tğm. Baki KOÇAK 2021' opesyonunda 1'i gri kategoride arananlar listesinde bulunan 3 terörist etkisiz hale getirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Tatvan ilçesine bağlı Anadere köyü kırsalında dün 1 korucunun şehit, 2 askerin de yaralandığı bölgede 'Eren-11 Şehit J.Tğm. Baki KOÇAK 2021' operasyonlarına devam edildi. Kuşluca, Karaçalllı ve Çavuşlar Köyleri arasında süren operasyonda jandarma ekipleri, terörist grubun olduğu bölgeyi ateş altına aldı. Hava destekli operasyonda, 1'i gri lkategoride arananlar listesinde bulunan 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Konu ile ilgili Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:
"Bitlis Valiliği İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca; 02.06.2021 günü Bitlis Tatvan Anadere Köyü kırsalında BTÖ mensuplarınca yapılan silahlı saldırı olayında kaçan BTÖ mensuplarını tespit etmek, yakalamak ve etkisiz hale getirmek maksadıyla 03.06.2021 günü 'Eren-11 Şehit J.Tğm. Baki KOÇAK 2021/1' operasyonu başlatılmıştır. İcra edilen operasyon sonucunda; Kuşluca, Karaçalı ve Çavuşlar Köyleri kırsalında bir grup BTÖ mensubu tespit edilmiş, hedef ateş altına alınmıştır. Temas sonucunda 1'i gri kategoride arananlar listesinde olan 3 BTÖ mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiş, bir kahraman güvenlik korucumuz şehit olmuş, iki Jandarma personelimiz ise yaralanmıştır. Operasyonda teröristlere ait 1 M-16 piyade tüfeği, 2 kaleşnikof piyade tüfeği,1 glock marka tabanca, 1 roketatar mühimmatı, 4 el bombası, 5 M-16 piyade tüfeği şarjörü, 8 adet kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 tabanca şarjörü, 120 M-16 piyade tüfeği fişeği, 158 adet kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 26 adet 9 mm tabanca fişeği, 400 gr C-4 plastik patlayıcı, 5 fünye ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile muhafaza altına alınmıştır. Diğer malzemeler ise yerinde imha edilmiştir. Yaralı 2 personelimizin tedavilerine devam edilmekte olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Yüce Türk milletine baş sağlığı dileriz. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını artırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir." DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2021-06-03 22:39:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şehit korucu Cahit Çelik son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit korucu Cahit Çelik son yolculuğuna uğurlandı
Bitlis'te şehit güvenlik korucusu için tören
YEREL HABERLER Bitlis'te şehit güvenlik korucusu için tören
Tatvan’da çatışma: 1 şehit, 2 yaralı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon devam ediyor
YEREL HABERLER Tatvan’da çatışma: 1 şehit, 2 yaralı 3 teröristin ...
Bitlis’te sokağa çıkma yasağı
YEREL HABERLER Bitlis’te sokağa çıkma yasağı
Bitlis'te 10 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı
YEREL HABERLER Bitlis'te 10 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı
Tatvan'da ‘El Sanatları Sergisi’ açıldı
YEREL HABERLER Tatvan'da ‘El Sanatları Sergisi’ açıldı
Şehit korucu Kürtçe ağıtlarla son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit korucu Kürtçe ağıtlarla son yolculuğuna ...
Bitlis'te şehit sayısı 2 oldu/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Bitlis'te şehit sayısı 2 oldu/ Ek fotoğraflar
Bitlis şehitleri için uğurlama töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Bitlis şehitleri için uğurlama töreni düzenlendi
Bitlis'te şehit sayısı 2 oldu (2)
YEREL HABERLER Bitlis'te şehit sayısı 2 oldu (2)
Bitlis'te şehit sayısı 2 oldu
YEREL HABERLER Bitlis'te şehit sayısı 2 oldu
Bitlis'te şehit sayısı 2'ye yükseldi
YEREL HABERLER Bitlis'te şehit sayısı 2'ye yükseldi
Tatvan’da spor tesisleri yenileniyor
YEREL HABERLER Tatvan’da spor tesisleri yenileniyor
Bitlis'te kırsalında çatışma: 1 korucu şehit, 5 asker yaralı
YEREL HABERLER Bitlis'te kırsalında çatışma: 1 korucu şehit, 5 asker ...
Eren-11 operasyonunda çıkan çatışmada: 1 güvenlik korucusu şehit, 5 asker yaralı
YEREL HABERLER Eren-11 operasyonunda çıkan çatışmada: 1 güvenlik ...
Eren 11 operasyonunda çıkan çatışmada: 1 şehit, 5 asker yaralı
YEREL HABERLER Eren 11 operasyonunda çıkan çatışmada: 1 şehit, 5 ...
Birbirinden güzel el sanatı eserleri sergilendi
YEREL HABERLER Birbirinden güzel el sanatı eserleri sergilendi
Bitlis'te çalınan motosiklet Muş'ta bulundu
YEREL HABERLER Bitlis'te çalınan motosiklet Muş'ta bulundu
(Özel) Boynuna maske dolanan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER (Özel) Boynuna maske dolanan kargayı itfaiye ekipleri ...