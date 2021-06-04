Adilcevaz’da el sanatları sergisi açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adilcevaz’da el sanatları sergisi açıldı

İHA

Adilcevaz’da el sanatları sergisi açıldı

Bitlis'in Adilcevaz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Aile Destek Merkezince düzenlenen kurslarda kursiyerler tarafından hazırlanan el sanatları ürünleri sergilendi.
Adilcevaz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen serginin açılışını Adilcevaz Kaymakamı Tunahan Çil, Belediye Başkanı Necati Gürsoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş yaptı. Açılışın ardından Kaymakam Tunahan Çil, Belediye Başkanı Necati Gürsoy ve beraberindeki davetliler, açılan sergiyi gezerek kurs öğretmenleri ve kursiyerlerden bilgiler aldı.
Belediye Başkanı Necati Gürsoy, kursiyerlerin güzel işler ortaya çıkardığını ifade ederek, “Bildiğiniz gibi pandemiden dolayı kurslar bir süre kapalıydı. Uygun görülen zamanlarda ise kurs hocaları ve kursiyerler tedbirler çerçevesinde titiz çalışmalar yürüttü ve bu çalışmalar sonucunda pandemi sürecinin normalleşmesiyle birlikte yapmış oldukları el sanatlarını sergileme fırsatı oluştu. Açılan kurslarda kadınlarımızın yapmış oldukları el emeği ve göz nuru eserler gerçekten çok güzel olmuş. Eskiden annelerimizin yapmış oldukları el sanatlarının yaşatılmasını burada görmek beni çok duygulandırdı. El sanatlarımıza hep birlikte sahip çıkmamız gerekir. Kursiyerlerimizin açmış olduğu yılsonu sergisinde yapılan emeğin, çalışmanın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Bu çalışmalarda emeği geçen herkesi kutluyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Doç. Dr. Palabıyık: “Münbiç’te yeni bir Diyarbakır Anneleri vakasının yaşanacağını düşünüyorum” “Münbüç’teki Arap ailelerden çocukların zorla alınması ileriye yönelik nüfus politikalarının da değişmesine sebep olacaktır” “Arap ailelerin olması, oluşabilecek bir muhalefet açısından ABD’yi de rahatsız etmektedir”
YEREL HABERLER Doç. Dr. Palabıyık: “Münbiç’te yeni bir Diyarbakır ...
Bitlis'te, 1'i gri kategoride arananlar listesinde bulunan 3 terörist etkisiz hale getirildi
YEREL HABERLER Bitlis'te, 1'i gri kategoride arananlar listesinde ...
Şehit korucu Cahit Çelik son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit korucu Cahit Çelik son yolculuğuna uğurlandı
Bitlis'te şehit güvenlik korucusu için tören
YEREL HABERLER Bitlis'te şehit güvenlik korucusu için tören
Tatvan’da çatışma: 1 şehit, 2 yaralı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon devam ediyor
YEREL HABERLER Tatvan’da çatışma: 1 şehit, 2 yaralı 3 teröristin ...
Bitlis’te sokağa çıkma yasağı
YEREL HABERLER Bitlis’te sokağa çıkma yasağı
Bitlis'te 10 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı
YEREL HABERLER Bitlis'te 10 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı
Tatvan'da ‘El Sanatları Sergisi’ açıldı
YEREL HABERLER Tatvan'da ‘El Sanatları Sergisi’ açıldı
Şehit korucu Kürtçe ağıtlarla son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit korucu Kürtçe ağıtlarla son yolculuğuna ...
Bitlis'te şehit sayısı 2 oldu/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Bitlis'te şehit sayısı 2 oldu/ Ek fotoğraflar
Bitlis şehitleri için uğurlama töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Bitlis şehitleri için uğurlama töreni düzenlendi
Bitlis'te şehit sayısı 2 oldu (2)
YEREL HABERLER Bitlis'te şehit sayısı 2 oldu (2)
Bitlis'te şehit sayısı 2 oldu
YEREL HABERLER Bitlis'te şehit sayısı 2 oldu
Bitlis'te şehit sayısı 2'ye yükseldi
YEREL HABERLER Bitlis'te şehit sayısı 2'ye yükseldi
Tatvan’da spor tesisleri yenileniyor
YEREL HABERLER Tatvan’da spor tesisleri yenileniyor
Bitlis'te kırsalında çatışma: 1 korucu şehit, 5 asker yaralı
YEREL HABERLER Bitlis'te kırsalında çatışma: 1 korucu şehit, 5 asker ...
Eren-11 operasyonunda çıkan çatışmada: 1 güvenlik korucusu şehit, 5 asker yaralı
YEREL HABERLER Eren-11 operasyonunda çıkan çatışmada: 1 güvenlik ...
Eren 11 operasyonunda çıkan çatışmada: 1 şehit, 5 asker yaralı
YEREL HABERLER Eren 11 operasyonunda çıkan çatışmada: 1 şehit, 5 ...