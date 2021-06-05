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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

15 kişilik minibüste 32 kaçak göçmen yakalandı

DHA

15 kişilik minibüste 32 kaçak göçmen yakalandı


Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS´in Adilcevaz ilçesinde, jandarmanın durdurduğu 15 kişilik minibüste, 11´i çocuk 32 kaçak göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ahlat ile Adilcevaz arasındaki Çimenli yol kontrol noktasında yolcu minibüsü durdurularak, arama yapıldı. Yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen, Afganistan uyruklu, 11´i çocuk 32 kaçak göçmen, 15 kişilik minibüste yakalandı. Kaçak göçmenlere, 'Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu´na muhalefet' suçundan toplam 151 bin 872 TL ceza kesildi. Organizatörlük yaptığı tespit edilen sürücü A.S. ise gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2021-06-05 13:25:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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