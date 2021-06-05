15 kişilik minibüste 32 kaçak göçmen yakalandı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS´in Adilcevaz ilçesinde, jandarmanın durdurduğu 15 kişilik minibüste, 11´i çocuk 32 kaçak göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ahlat ile Adilcevaz arasındaki Çimenli yol kontrol noktasında yolcu minibüsü durdurularak, arama yapıldı. Yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen, Afganistan uyruklu, 11´i çocuk 32 kaçak göçmen, 15 kişilik minibüste yakalandı. Kaçak göçmenlere, 'Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu´na muhalefet' suçundan toplam 151 bin 872 TL ceza kesildi. Organizatörlük yaptığı tespit edilen sürücü A.S. ise gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2021-06-05 13:25:03
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.