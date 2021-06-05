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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BİLKON kentteki STK'larla bir araya geldi

İHA

BİLKON kentteki STK'larla bir araya geldi

Bitlis Konfederasyonu (BİLKON) il genelindeki sivil toplum kuruluşları (STK) ile bir araya geldi.
2019 yılında kurulan ve merkezi İstanbul'da bulunan Bitlis Konfederasyonu (BİLKON), kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve muhtarlarla bir araya gelerek, yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bir otelin konferans salonunda yönetimiyle birlikte STK ve muhtarlarla bir araya gelen BİLKON Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Ferhat Bulut, amaçlarının kentteki sivil toplum kuruluşlarını bir çatı altında toplamak ve il dışında yaşayan tüm Bitlislilerin birlik ve beraberliğini sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Bulut, "Kurumsal misyon ve vizyon ile hemşerilerimiz için neler yapabiliriz anlayışı ile çıktığımız bu yolda Rabbim bizleri mahcup etmesin inşallah. Bitlis'te sivil toplum bilincinin geliştiğine inanan biri olarak güçlerimizi bir araya getirmek için yol arkadaşlarımızla taşın altına elimizi değil, gövdemizi koyduğumuzu belirtmek isterim" dedi.
Temel amaçlarının Bitlislileri bir araya getirmek olduğunu vurgulayan Bulut, şunları söyledi:
"Sadece İstanbul değil, Türkiye'deki tüm Bitlislileri kucaklayacak; Ankara, İzmir, Bursa, Mersin, Manisa ve sayamadığım illerdeki tüm hemşerilerimize bir şemsiye ve üst çatı olmak ve her fikre saygılı bir kurum olmak için elimizden geleni yapacağız. İnanıyoruz ki merkeze insanı koyarak mutlu bireylerden mutlu aileler, mutlu ailelerden mutlu toplumlar, mutlu toplumlardan mutlu devletler, mutlu devletlerden mutlu bir dünya oluşur. Dolayısıyla mutlu bir dünyanın temeli, burada bulunan siz değerli katılımcılar ve sivil toplum kuruluşu başkanları ve yöneticilerisiniz. Bu BİLKON bayrağını politize olmadan, A veya B partisinin arka bahçesi olmadan bu Bitlis bayrağını ilelebet yukarıda tutacak, gençlerimize ve çocuklarımıza teslim edeceğiz.”
Programa katılan sivil toplum kuruluşu temsilcileri ise kendilerini tanıtarak konfederasyondan beklentilerini dile getirip, önerilerini sundular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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