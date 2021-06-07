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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hizan’da yılsonu sergisi

İHA

Hizan’da yılsonu sergisi

– Bitlis’in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek ve eşi Eslem Yelek, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında açılan sergiye katıldılar.
Düzenlenen sergide, açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından hazırlanmış olan ürünlerin sergilendiği stantları tek tek gezen Kaymakam Yelek, kursiyerlerin el emeği göz nuru ile yapmış oldukları ürünleri inceleyerek, emekleri için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü çalışanlarına, usta öğreticilere ve kursiyerlere teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. Her yıl çeşitli meslek gruplarındaki vatandaşlara hitap eden çok güzel kurslar düzenlendiğini belirten Kaymakam Yelek, “Halk eğitimi kursları bilgi ve becerilerin öğrenildiği, istihdam olanağı sağlayan, geleneksel el sanatlarının gelişimine katkı sunan kurslardır. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüzün sergisinin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
El emeği göz nuru ürünlerin yer aldığı serginin açılışına Kaymakam Muhammed İkbal Yelek, eşi Eslem Yelek, Hizan Belediye Başkanı Cezail Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, kurum ve okul müdürleri, öğretmenler ve kursiyerler katıldı.

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