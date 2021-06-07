Bitlis'te, 10 köyde ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı



Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'in Tatvan ilçesine bağlı 10 köy ve bu köylere bağlı mezralarında 5 gün önce ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Bitlis İli Tatvan ilçesi sınırları içerisinde bulunan 10 köy ve bağlı mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak, barınak tesis ettikleri bilgisi üzerine 2 Haziran'da ilan edilen sokağa çıkma yasağı bugün saat 18.00 itibari ile sona erdi. Bitlis Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tatvan İlçesi sınırları içerisinde bulunan; Kuşluca, Üçtepe, Karaçalı, Çavuşlar, Üzümlü, Sungurlu, Külbastı, Anadere, Ulusoy, Ekindüzü köy ve mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince 02 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 22.00'da başlatılan sokağa çıkma yasağı, 07 Haziran 2021 Pazartesi günü saat 18.00'dan itibaren kaldırılmıştır."

DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2021-06-07 18:16:16



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