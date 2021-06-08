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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ahlat HEM’den yılsonu sergisi

İHA

Ahlat HEM’den yılsonu sergisi

Bitlis’in Ahlat Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğü tarafından yılsonu sergisi açıldı.
Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen serginin açılış programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ergezen Ortaokulu Mehteran Takımının gösterisiyle devam eden programda konuşan HEM Müdürü Namık Kemal Dumanlı, “Bu yıl, 112 usta öğreticimizle birlikte 18’i okuma yazma olmak üzere 202 kurs açtık. Bin 928’i bayan, 900’ü erkek olmak üzere toplam 2 bin 828 kişi kurslarımıza katıldı. 562 kişi sertifika aldı. Destekleme ve yetiştirme kursumuzla 141 öğrencimizi üniversite sınavına hazırladık. 346 açık lise, 97 açık ortaokul öğrencimiz var. 172 öğrenci diploma alarak açık liseden mezun olmuştur. ‘Her zaman, her yerde, herkes için eğitim’ sloganıyla Ahlat Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak açtığımız ve açacağımız kurslarda; yer, kursiyer, malzeme ve tanıtım yönünden bizlere destek verip her zaman yanımızda olan herkese teşekkür ederiz. Halk eğitimi için birlikte çalışarak her yerde açacağımız kurslar gibi, salgının sona ermesiyle birlikte şenliklerimizi de meydanlarda, mahallelerde, köylerde, bahçelerde, okullarda; yarışma, turnuva, sergi, gösteri, tiyatro şeklinde kutlayacağız. Bugün, usta öğreticilerimiz ve kursiyerlerimizin, salgın tedbirleri kapsamında büyük bir emek ve özveriyle hazırladıkları ve hafta sonuna kadar açık kalacak olan Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliklerimizden birisi olan sergi açılışımız olacaktır” dedi.
Konuşmanın ardından okumayazma kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerlere protokol tarafından belgeleri takdim edildi.
Açılışı yapılan yılsonu sergisini gezen Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ ve beraberindekiler, sergideki el emeği göz nuru ürünleri incelediler.
Sergiye Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Emrah Alkan, Ahlat İlçe Emniyet Müdürü Engin Pınar, Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, bazı kurum amirleri, vatandaşlar ve kursiyerler katıldı.

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