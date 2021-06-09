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Hizanlı kadınlar, halı ve kilim dokumacılığını öğreniyor

DHA

Hizanlı kadınlar, halı ve kilim dokumacılığını öğreniyor


Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'in Hizan ilçesinde, Halk Eğitim Müdürlüğü'nün İŞKUR desteğiyle açtığı kurslarda bir araya gelen kadınlar, Uşak yöresine ait halılarla, dokuma sanatını öğreniyor.
Hizan Halk Eğitim Müdürlüğü'nün Aile Destek Merkezi'ne ait hizmet binasında açtığı 'Kilim ve Halı Dokuma Kursu'na gelen kursiyerler, usta öğreticiler tarafından unutulmaya yüz tutmuş kilim ve halı dokuma geleneğini öğreniyor. Haftanın 5 günü kursa gelen kadınlar, ahşap tezgahın başında Uşak yöresine ait halı, kilim, seccade ve duvar halıları dokuyarak hem ailelerine katkıda bulunuyor hem de geleneği devam ettirmeye çalışıyor. Hizan Halk Eğitim Müdürü Ercan Özdemir, yıl içinde 150'nin üzerinde kurs açtıklarını, ancak halı dokuma kursunun 35 yıllık gelenek olduğunu söyledi.
Özdemir, Hizanlı gençler için istihdam sağladıkları kurslarda bölgenin ve Türkiye'nin çeşitli yörelerinin desenlerini işlediklerini belirterek, "Şu an kursumuzda Uşak halılarını dokuyoruz. Ürettiğimiz halıları Malatya´da anlaştığımız şirkete satıyoruz. Son dönemlerde pandemiden dolayı satışlarımız olmadı. Ancak daha öncesinde özellikle yurt dışına halılarımızı satıyoruz. Halılarımızın malzemelerini de Malatya´dan getirtiyoruz. Kök yün iplikleri çeşitli renklerde alarak getiriyoruz. Bu halılar eğer yanmazsa, 150 yıl kadar uzun süreye kadar dayanabiliyor" dedi.
Kurs Eğitmeni Nazife Demir ise, 15 kursiyeri olduğunu, günlük 8 saat çalışarak ortalama 2 ayda 1 halı ürettiklerini belirterek, "Kursumuz 14 Temmuz´da sona erecek. Kursiyerlerimiz 6 metrekarelik Uşak halısı dokuyorlar. İŞKUR üzerinden verdiğimiz eğitimlerimizde kursiyerlerimize günlük 45 TL ücret ödeniyor. Burada halı, kilim, seccade, duvar halıları gibi ürünler işliyoruz. Kızlarımız hem meslek öğreniyor hem de kendilerine gelir sağlıyorlar" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2021-06-09 11:22:41

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