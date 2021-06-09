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Köy okulu öğrencileri, Avrupalı yaşıtlarına Adilcevaz cevizini tanıttı

DHA

Köy okulu öğrencileri, Avrupalı yaşıtlarına Adilcevaz cevizini tanıttı


Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ, (Bitlis), (DHA)BİTLİS'in Adilcevaz Bahçedere Köyü Ortaokulu öğrencileri, 'eTwinning´ projesi kapsamında, Türkiye´nin yanı sıra İspanya, Portekiz, İtalya, Bosna Hersek ve Azerbaycan´dan katılan proje ortağı öğrencilere Adilcevaz cevizini tanıttı.
Bilgi ve  İletişim Teknolojileri (BİT) kullanımıyla okullara, araç ve hizmet desteği sağlayarak Avrupa´daki okullar arası iş birliğini teşvik eden eTwinning projesindeki Bahçedere Köyü Ortaokulu, ´Bir Tohum Bin Nefes´ projesiyle çalışmalar yürütüyor. Türkiye´den 10, İspanya´dan 2, Portekiz´den 1, İtalya´dan 1, Bosna Hersek´ten 1 ve Azerbaycan´dan 1 olmak üzere 16 öğretmen ve 127 öğrencinin katıldığı proje kapsamında, ilçenin dünyaca ünlü cevizinin tanıtımı yapıldı.
Bahçedere Köyü Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Asiye Özkütük, "Öğrencilerimiz, proje kapsamında web 2 araçlarıyla tanışmış, öğretici ve eğlenceli aktivitelerle web 2 araçlarını aktif olarak kullanmıştır. Diğer şehirler ve ülkelerle yapılan sohbetlerde proje arkadaşlarıyla tanışmanın mutluğunu yaşayıp, İngilizce konuşma ve kendilerini ifade etme fırsatı buldular. Ayrıca daha önce hiç görmedikleri çay, defne, cennet hurması, sevgi çiçeği bamya tohumlarını gördüler ve bu tohumların nasıl yetiştirildiğine dair diğer proje üyeleri tarafından bilgilendirilip, bu tohumları ektiler. Aynı zamanda öğrencilerimizle birlikte ülkemizin yanı sıra İspanya, Portekiz, İtalya, Bosna Hersek ve Azerbaycan´dan katılan proje ortaklarına Adilcevaz cevizini tanıttık" diye konuştu.
DHA-Genel Türkiye-Bitlis / Adilcevaz Salih BEŞKARDEŞ
2021-06-09 14:04:38

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