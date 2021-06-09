Köy okulu öğrencileri Avrupa ülkelerine Adilcevaz cevizini tanıttı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Bahçedere Köyü Ortaokulu öğrencileri, eTwinning projesi sayesinde Türkiye’nin yanı sıra İspanya, Portekiz, İtalya, Bosna Hersek ve Azerbaycan’dan katılan proje ortaklarına Adilcevaz cevizini tanıttı.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) kullanımıyla okullara araç ve hizmet desteği sağlayarak Avrupa’daki okullar arası işbirliğini teşvik eden eTwinning projesinde yer alan Bahçedere Köyü Ortaokulu, ‘Bir tohum Bin Nefes’ projesiyle çalışmalar yürütüyor. Türkiye’den 10, İspanya’dan 2, Portekiz’den 1, İtalya’dan 1, Bosna Hersek’ten 1, Azerbaycan’dan 1 olmak üzere 16 öğretmen ve 127 öğrencinin katıldığı proje kapsamında ilçenin dünyaca ünlü cevizinin tanıtımı yapıldı.

Bahçedere Köyü Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Asiye Özkütük, hazırlanan proje kapsamında Adilcevaz cevizinin tanıtımını yaptıklarını ifade ederek, “Öğrencilerimiz proje kapsamında web2 araçlarıyla tanışmış, öğretici ve eğlenceli aktivitelerle web2 araçlarını aktif olarak kullanmıştır. Diğer şehirler ve ülkeler ile yapılan webinarlarda ve sohbet odalarında proje arkadaşlarıyla tanışmanın mutluğunu yaşayıp, proje ortaklarıyla yaptıkları webinarlarda İngilizce konuşma ve kendilerini ifade etme fırsatı buldular. Ayrıca daha önce hiç görmedikleri çay, defne, cennet hurması, sevgi çiçeği bamya tohumlarını gördüler ve bu tohumların nasıl yetiştirildiğine dair diğer proje üyeleri tarafından bilgilendirilip bu tohumları ektiler. Aynı zamanda öğrencilerimizle birlikte ülkemizin yanı sıra İspanya, Portekiz, İtalya, Bosna Hersek ve Azerbaycan’dan katılan proje ortaklarına Adilcevaz cevizini tanıttık. Bir Tohum Bin Nefes projesi, tohum temasında gerçekleştirilmiş uluslararası katılımlı bir eTwinning projesidir. Projede farklı ülkelerden 4 adet işitme engelliler okulu da yer almaktadır. Proje amacı; işitme engelli bireyler ile işbirliği yapan öğrencilerimizin yöresel bitkileri tanımaları ve sürdürülebilir kalkınmanın önemini fark etmelerini sağlamaktır. Ayrıca öğrencilerin becerilerini kazanmaları ve üst düzey düşünme becerilerini kullanabilmeleri desteklenmiştir. Her ay aktif öğrenmeyi temel alan, proje temasına uygun, teknoloji tabanlı etkinlikler kullanılarak öğrencilerin dijital okuryazarlığı geliştirilmiştir” dedi.

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