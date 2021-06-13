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Bitlis'teki kaçakçılık denetiminde 25 gözaltı

DHA

Bitlis'teki kaçakçılık denetiminde 25 gözaltı


Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS´in Tatvan ilçesinde, polisin yaptığı yol kontrollerinde yurda yasa dışı yolllarla sokulan gümrük kaçağı cep telefonu, çay, sigara ve musluk ele geçirildi. Kaçakçılıkla ilgili 25 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü  Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, Tatvan ilçesinde denetimler yapıldı. Denetimlerde durdurulan 5 araçta arama yapıldı. Aramada, araçlarda 90 gümrük kaçağı akıllı cep telefonu, 5´er kiloluk 25 paket gümrük kaçağı çay, 400 paket sigara, 288 çift inşaat eldiveni ve 24 musluk ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 25 şüphelinin  emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edileceği belirtildi. 
 DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2021-06-13 20:58:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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