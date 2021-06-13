Bitlis'teki kaçakçılık denetiminde 25 gözaltı

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Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS´in Tatvan ilçesinde, polisin yaptığı yol kontrollerinde yurda yasa dışı yolllarla sokulan gümrük kaçağı cep telefonu, çay, sigara ve musluk ele geçirildi. Kaçakçılıkla ilgili 25 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, Tatvan ilçesinde denetimler yapıldı. Denetimlerde durdurulan 5 araçta arama yapıldı. Aramada, araçlarda 90 gümrük kaçağı akıllı cep telefonu, 5´er kiloluk 25 paket gümrük kaçağı çay, 400 paket sigara, 288 çift inşaat eldiveni ve 24 musluk ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 25 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edileceği belirtildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2021-06-13 20:58:25



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