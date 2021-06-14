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Vali Çağatay’dan Jandarma Teşkilatı’nın 182. kuruluş yıldönümü mesajı

İHA

Vali Çağatay’dan Jandarma Teşkilatı’nın 182. kuruluş yıldönümü mesajı

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Jandarma Teşkilatı’nın 182. kuruluş yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.
Vali Çağatay, mesajında, “Ülkemiz ve milletimizin huzurunu, can ve mal güvenliğini; zaman mefhumu gözetmeksizin koruyan ve görevini büyük bir özveriyle yerine getiren Jandarma Teşkilatımızın 182. kuruluş yıldönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Jandarma Genel Komutanlığı kuruluşundan bugüne milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş, Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle halkımızın takdirini kazanmıştır. Tecrübesi ve fedakâr mensuplarıyla halkımızın mutluluğu için gecegündüz demeden cansiperane çalışarak onurlu bir görevi ifa eden Jandarma Teşkilatı mensuplarımızın, bu özverili çalışmaları sayesinde toplum olarak huzur ve güven içindeyiz. Ulu Önder Atatürk’ün deyimiyle 'Bir Kanun Ordusu” olan Jandarma Teşkilatı; milletimizin emniyeti için çalışarak şerefli bir görevi ifa etmekte, varlığı ile milletimize güven vermektedir. Gücünü yasalardan ve desteğini aziz milletimizden alan Jandarma Teşkilatımız; vatan sevgisi, iyi eğitimli personeli, modern donanımı, disiplini, kabiliyeti ve görev anlayışıyla daima takdiri hak etmiş ve aynı zamanda hukuka, adalete, insan haklarına ve demokratik değerlere bağlılığıyla milletimizin gönlünde özel bir yere sahip olmayı başarmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle, Jandarma Teşkilatımızın 182. kuruluş yıldönümünü kutluyor, görevleri başında hayatını kaybeden kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anarken, halen görevde bulunan teşkilat mensuplarına da sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” dedi.

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