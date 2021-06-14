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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis Belediyesinden sıcak asfalt çalışması

İHA

Bitlis Belediyesinden sıcak asfalt çalışması

Bitlis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.
Hersan, Taş ve Gazibey mahallelerinde çalışmalarını tamamlayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Fatih Cami ve çevresinde bulunan sokaklarda sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyor. Asfalt serim çalışmalarının yanı sıra ihtiyaç duyulan birçok sokak ve caddede yama, parke yol, kaldırım çalışmalarına devam ettiklerini kaydeden Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, “Belirlediğimiz program dâhilinde Bitlis’te sıcak asfalt çalışmalarımıza, hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmak, toz ve çamurdan korumak için hız kesmeden ve ara vermeden devam ediyoruz” dedi.
Hersan ve Gazibey mahallerinde ana ve ara sokaklarda bulunan yollarda sıcak asfalt çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, “Mahallemizde başlatmış olduğumuz sıcak asfalt çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ekiplerimiz Hersan, Taş ve Gazibey mahallerimizde bulunan sokaklarımızda sıcak asfalt serim çalışmalarını sürdürüyor. Tüm bunların yanında aşınan ve deforme olan cadde ve sokaklarda da tamir, bakım işlemlerini, parke ve kaldırım çalışmalarını gerçekleştirerek hemşehrilerimizin kullanımına sunuyoruz. Bu çalışmalarımızı tasarruf tedbirlerimizi göz önünde bulundurarak ihtiyaç dahilinde sezon sonuna kadar aynı yoğun tempoyla sürdüreceğiz. Gönül belediyeciliğimiz kapsamında yaptığımız belediyecilik hizmetlerimizin yanında sosyal, kültürel çalışmalarımıza devam ediyoruz. Daha güzel bir Bitlis için çalışmalarımızda hız kesmiyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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