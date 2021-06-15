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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Güroymak'ta yol açma çalışması

İHA

Güroymak'ta yol açma çalışması

Bitlis'in Güroymak Belediyesi, her geçen gün vatandaşlar için cazibe merkezi haline gelen ilçede yeni imar yolları açmaya devam ediyor.
Bir yandan korona virüs salgınıyla mücadele eden bir yandan da planlı alt ve üstyapı çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Güroymak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin dört bir yanında yeni imar yolları açarak vatandaşların taleplerini yerine getiriyor. Yolu olmayan bölgelere imar planına göre bu zamana kadar kilometrelerce yeni yol açan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni yerleşim alanlarının oluştuğu mahallelerde yol açımı ve altyapı çalışmalarını tüm hızıyla gerçekleştiriyor.
Ekipler, ayrıca açılan yeni yolların altyapılarını tamamladıktan sonra üstyapı çalışmalarını da yapıyor. Çalışmalar kapsamında açılıp tesviyesi yapılan yollarda yağmur suyu tahliye kanalları ve drenaj sistemi yapılarak yağış dönemlerinde olası su baskınlarının da önüne geçiliyor.
Güroymak Belediyesinin korona virüs salgınına rağmen alt ve üstyapı çalışmalarına hız kesmeden devam etmesinden memnuniyet duyan vatandaşlar, Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Zeyrek’e ve ekibine teşekkür etti.

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