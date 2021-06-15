Güroymakspor ikinci maçını da kaybetti

Bölgesel Amatör Ligi’nde (BAL) Bitlis’i temsil eden Güroymakspor, ikinci maçını da kaybederek puanla tanışamadı.

Bölgesel Amatör Lig’de sezona 3. Lig hedefiyle başlayan Güroymakspor, 4. Bölge 7. Grup 2. hafta maçında deplasmanda Siirt Kurtalanspor’a 10 mağlup oldu. Rakibine direnemeyen sarılacivertli ekip, bu sonuçla ikinci maçını da kaybetti. Karşılaşmanın ilk yarısına iyi başlayan Güroymakspor, ikinci yarıya daha iyi başlayan Kurtalan ekibinin dakika 88’de Muhammet Demir’in golüyle 10 öne geçmesiyle sahadan mağlup ayrıldı.

Güroymakspor, şimdiye kadar karşılaştığı iki karşılaşmada da puan alamazken, rakipleri Kurtalan ve Silvan ekipleri 3’er puan aldılar.

Güroymakspor, ilk maçında da evinde Diyarbakır Silvan ekibine 10 mağlup olmuştu.

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