Hizan Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen seçimi

– Bitlis’in Hizan ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) encümen seçimi yapıldı.

Öğretmenevi toplantı salonunda Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek’in de katılımıyla yapılan üye seçimi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Burada konuşan Kaymakam Muhammed İkbal Yelek, köylerin sorunlarını yerelde çözmek ve daha iyi hizmetler sunabilmek için uyum içerisinde çalışacaklarını belirtti.

Yapılan seçimle birlik encümenliğine il genel meclis üyelerinden Hikmet Okur ve Mehmet Şirin Korkmaz, muhtarlardan ise Baran Hasan Hizanlı ve Bedirhan Uğuş seçildi.

Kaymakam Yelek, seçilen üyelere hayırlı olsun dileklerinde bulunarak başarılar diledi.

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