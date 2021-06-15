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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tatvan’da aşı seferberliği

İHA

Tatvan’da aşı seferberliği

– Bitlis’in Tatvan ilçesinde korona virüsle mücadelede kapsamında vatandaşlar aşılanmaya devam ediyor.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Erdinç Eren, korona virüsle mücadelede aşılama programı kapsamında hız kesmeden çalışmaya devam ettiklerini belirtti. Eren, “Pandemi süreci içerisinde tam teşekküllü yoğun bakım sayısı 22’den 55’e çıkartılmıştır. Süreç içerisinde herhangi bir mağduriyet olmayacak şekilde her türlü tıbbi ilaç ve cihaz temini Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğümüzün destekleriyle temin edilmiş. Tüm Türkiye’de korona virüsle ilişkili verilebilecek her türlü imkan hastanemiz tarafından temin edilmiştir. Bildiğimiz üzere son haftalarda tüm Türkiye’de ve bölgemizde vaka sayısında anlamlı bir azalma mevcut. Bu bağlamda sosyal mesafe ve kişisel koruyucu önlemlerle birlikte aşı yaptırmış olmanın çok önemli olduğunun bilincindeyiz. Hastanemizde de tüm Türkiye ile eş zamanlı olarak 14 Ocak 2021 tarihinden itibaren aşılama hizmetimize başlamış bulunmaktayız. 20 poliklinik ve deneyimli ekibimizle aşılama hastanemizde devam etmektedir. Vatandaşlarımızın daha kolay ulaşımını sağlamak amacıyla açtığımız 50 yataklı hizmet binamızda aşı polikliniklerimiz hizmet vermeye devam ediyor. Aşı polikliniklerimizde haftanın her günü gece 00:00’a kadar hafta sonları da dahil olmak üzere randevu aramaksızın aşı hizmetini sunuyoruz. Vatandaşlarımız haftanın her günü saat kaç olursa olsun randevusu olsun ya da olmasın gelip aşılarını yaptırabilirler. Olağan hayatımıza geri dönebilmemiz için aşının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu hafta itibariyle 40 yaş üstü vatandaşlarımıza aşı tanımlanmış bulunmakta. Bizlerde herkesi bu bilinçle her vatandaşımızı aşı yaptırmaya davet ediyoruz” dedi.

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