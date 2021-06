Verimden düşen ceviz ağaçları ekonomiye kazandırılıyor

Bitlis Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından verimden düşen ceviz ağaçları aşılanarak ekonomiye kazandırılıyor.

Bitlis merkeze bağlı Karınca köyünde yapılan aşılama çalışmalarını yerinde inceleyen Tarım ve Orman İl Müdürü Rıfat Çelik, Bitlis cevizinin uluslar arası arenada adından her daim söz ettirdiğini söyledi. İl genelinde yaklaşık bin 600 adet ceviz ağacının aşılanarak meyve vermesini istediklerini belirten Çelik, bu anlamda yapılan projelerin her yıl katlanarak devam edeceğini bildirdi. Çelik, kent genelinde 35 yerli çeşit cevizin yetiştirildiğini ifade ederek, “Bitlis tarım ve hayvancılığı ile bölgenin son yıllarda parlayan yıldızı şeklindedir. Sürekli artan bir ivmeyle tarım ve hayvancılıkta yol alan bir şehrimizdir. Bitlis ilimizi tarım ve hayvancılık anlamında kat ettiği mesafe ile ikinci Çukurova diye adlandırıyoruz. Bizim Bitlis’te 1 milyon 310 bin dekarlık alanda tarımsal faaliyetlerimiz var. 70 bin dekarında meyvecilik yapmaktayız. Meyvecilikte ceviz de öne çıkan bir meyvemizdir. Bitlis’te ceviz kentle özdeşleşmiş bir durumda artık. İlimizde yaklaşık 35 çeşit yerli ceviz yetiştirilmektedir. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak 2010 yılında cevize katma değer katma anlamında ve var olan potansiyelimizi gün yüzüne çıkarmak anlamında üstün vasıflı çeşitlerimizden iki tanesini yaklaşık 10 yıllık bir emekle 2018 yılına kadar Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile yaptığımız çalışmalarla tescil ve sertifikasyon işlemlerini yaptık. Adilcevaz13 ve Kazankaya ceviz çeşidimiz uluslar arası arenada rakiplerle yarışabilen üstün vasıflı çeşitlerimizdir. Bu ceviz çeşitlerini bütün il genelinde yaygınlaştırma adına bakanlığımızın uygulamış olduğu tarım arazilerinin etkin kullanılma projesi kapsamında her sene değişik projelerle sahadayız. Bu sene Adilcevaz13 ve Kazankaya çeşitlerimizin diğer ilçelerde de yaygınlaştırılması anlamda ‘Cevizde Dönüşüm’ projesi adı altında bir aşılama çalışmamız oldu. Bu aşılama çalışmalarımızın amacı, istediğimiz randımanı alamadığımız ve ekonomik değer kazandırılması anlamında üstün vasıflı çeşitlerimizden bunlara aşılama yaptık. Geçen yıl da aynı projeyi uyguladık. Türkiye genelinde ise sanırım sadece bizim ilimizde uygulanmaktadır. Bu yılda bakanlığımız proje kapsamında bize 125 bin TL ödenek ayırdı. Bizde 7 ilçemizde vatandaşlarımızın müracaatını aldık. Aşağı yukarı bin 600 adet verimde düşmüş ceviz ağacına yaklaşık 5 binden fazla aşı kalemi aşılaması uyguladık. Biz bu projeyi her yıl devam ettireceğiz. Çünkü bu projeden beklentimiz çok yüksek. İlimiz geçen sene 5 bin ton ceviz üretimi ile adından söz ettirmişti. 44 bin dekara yakın kapama bahçe mevcudiyetimiz var. Dağınık şekilde ise yaklaşık 400 bin ceviz ağacı varlığımız vardır. Geçen seneki rekoltemizle Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre Türkiye genelinde 12’nci sıradaydık. Bu aşılamanın yanı sıra bu sene 30 bin ceviz fidanı dağıttık. Ceviz kapama bahçeleri oluşturduk. Doğrusu iki proje birbirine entegreli bir şekilde devam ediyor. Projelerimizin kapasitesini ve potansiyelini arttıracağız. Proje kapsamında 3 aylık bir istihdam oluşturduk” dedi.

