BEÜ’de ‘Nemrut Kalderası ve Jeopark’ toplantısı

Bitlis Eren Üniversitesinde (BEÜ) ‘Nemrut Kalderası ve Jeopark’ konulu bir toplantı düzenlendi.

Toplantıya katılan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yıldırım Güngör, Nemrut Kalderası jeoparkının bilimsel altyapı çalışmalarının iki yıl önce bittiğini ve konuyla ilgili rapor hazırlandığını belirtti. Doç. Dr. Yıldırım Güngör, son yapılan çalışmalarla yeni bir aşamaya geçtiklerini ifade ederek, “Bu aşama da uygulama projesi. Yani burayı Bitlis Eren Üniversitesinin desteği ile uluslararası bir jeopark haline getireceğiz. Burayla ilgili pek çok bilimsel araştırma yaptık ve bu bilimsel araştırmaları uygulama projeleriyle hayata geçirdik” dedi.

Nemrut Kalderası’nın dünyanın en büyük kalderalarından birisi olduğunu ifade eden BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ise 56 yıllık bir çalışma sonucunda çok ciddi bir aşama kaydedildiğini belirtti. Prof. Dr. Elmastaş, “Hem İstanbul Üniversitesi hem de üniversitemiz öğretim elemanları tarafından önemli çalışmalar yapıldı. Dolayısıyla konuyla ilgili bilimsel projeler hemen hemen bitmiş durumda. Bundan sonra uygulama aşamasına geçilmesi gerekmektedir. Bitlis Eren Üniversitesi ve diğer paydaşlar birlikte uygulama projesine geçtikten sonra UNESCO’ya başvuru yapılabilecek. Öngörümüz en geç 2023 yılında Nemrut'un jeopark olarak kabul edilmesidir. Yakında konu ilgili tüm kurum ve kuruluşların katılacağı bir çalıştay planlanmaktayız” ifadelerini kullandı.

Toplantıya BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yıldırım Güngör, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Atlı, MühendislikMimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Çoban, Genel Sekreter Vekili Doç. Dr. Mehmet Bakır Şengül, Özel Kalem Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Murat Parlakpınar ve Rektör Danışmanı Salih Aygün katıldı.

Toplantının ardından BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ve beraberindeki İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yıldırım Güngör, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Çoban, Rektör Danışmanları Doç. Dr. Adnan Alkan, Dr. Öğretim Üyesi Şahin Kızıltaş ve Salih Aygün Nemrut’ta incelemelerde bulundular.

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