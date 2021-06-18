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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Orgeneral Arif Çetin'in Bitlis ziyareti

İHA

Orgeneral Arif Çetin'in Bitlis ziyareti

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin Bitlis'te bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Eren11 operasyonunda şehit olan güvenlik korucularımızın ailelerine başsağlığı dilemek ve üs bölgelerinde bazı incelemelerde bulunmak amacıyla Bitlis'e geldi. İl Jandarma Komutanlığı önünde karşılama mangası tarafından karşılanan Arif Çetin ve beraberindekiler, İl Jandarma Komutanlığı ziyaretinin akabinde Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ı ziyaret etti.
Bitlis Valiliği önünde Orgeneral Arif Çetin ve beraberinde bulunan Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey'i; Vali Oktay Çağatay ve Bitlis'te bulunan Mülkiye Başmüfettişi karşıladı.
Valilik Şeref Defterini imzalayan Orgeneral Arif Çetin, Vali Oktay Çağatay ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyaret esnasında bölgede yürütülen askeri faaliyetler ve terör konusunda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alışverişi yapıldı.
Daha sonra protokol üyeleri, geçtiğimiz günlerde Eren11 Operasyonunda şehit olan Güvenlik Korucusu Yücel Aki'nin Tatvan Çekmece Köyü Mezarlığında bulunan kabristanını ziyaret ederek dua ettiler. Şehidin ailesine başsağlığı dileyen Orgeneral Arif Çetin, şehidin amcasına Türk Bayrağı ve Kur'anı Kerim verdi. Orgeneral Çetin ve protokol üyeleri buradan ayrılarak, Eren11 operasyonunda şehit olan Güvenlik Korucularıdan Cavit Çelik'in, Muş Hasköy Elmabulak Köyünde bulunan aile evine geçtiler.
Orgeneral Çetin şehidin ailesine başsağlığı dileyerek şehidin dedesine Türk Bayrağı ve Kur'anı Kerim verdi.
Şehitler için dua edilmesinin akabinde, Siirt sınırında bulunan Kapıtepe Üs Bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Vali Oktay Çağatay, Orgeneral Arif Çetin ve beraberindeki heyet şehidin taziye evinden ayrıldılar.
Kapıtepe Üs Bölgesinde karşılama mangası tarafından karşılanan Orgeneral Arif Çetin, askerleri selamlayarak onlarla sohbet edip moral verdi. Bitlis İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey'den Üs Bölgesi ve bölge hakkında bilgi alan protokol üyeleri de, üs bölgesinde görev yapan güvenlik güçleriyle sohbet edip onlara moral verdi. Kapıtepe Üs Bölgesinden ayrılarak, Bitlis Baykan Yolu üzerinde bulunan Gazitepe Üs Bölgesine geçen heyet burada da görev yapan güvenlik güçleriyle sohbet edip onlara moral verdi. Bitlis İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Vali Oktay Çağatay ve Orgeneral Arif Çetin'e bölgede gerçekleştirilen faaliyetler ve bölge hakkında brifing sunumu yaptı.
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu Siirt ilinde incelemelerde bulunmak üzere ilimizden ayrıldılar.

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