Orgeneral Çetin, Bitlis'te şehit korucuların ailelerine taziye ziyaretinde bulundu



Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)JANDARMA Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve beraberindeki kuvvet komutanları, 'Eren-11' operasyonunda şehit olan güvenlik korucularının ailelerine taziye ziyaretlerinde bulunduktan sonra, askeri üs bölgelerde incelemeler bulundu.

Bitlis'e gelen Orgeneral Çetin ilk olarak İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti. Jandarma ziyaretinin ardından Valiliğe geçen Orgeneral Çetin ve beraberindeki Kuvvet Komutanları, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey'i karşıladı. Valilik şeref defterini imzalayan Orgeneral Çetin, bölgede yürütülen askeri operasyonlar hakkında bilgi aldı. Çetin,daha sonra Bitlis'te teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan güvenlik korucularının ailelerini ziyaret etti.

Bölgede yürütülen 'Eren-11' operasyonunda şehit olan güvenlik korucusu Yücel Aki'nin Tatvan Çekmece Köyü'ndeki mezarını ziyaret edip, dua okuyan Orgeneral Çetin, şehidin yakınlarına Türk bayrağı ve Kur'anı Kerim hediye etti. Muş Valisi İlker Gündüzöz, Bitlis Valisi Oktay Çağatay ve bölgedeki komutanların da eşlik ettiği ziyarette Çetin, aynı operasyonda şehit olan güvenlik korucusu Cavit Çelik'in, Muş Hasköy'e bağlı Elmabulak Köyü'nde ailesine de ziyarette bulunup, başsağlığı dileklerini iletti.

Ziyaretin ardından Bitlis-Siirt sınırındaki bulunan Kapıtepe ile Bitlis-Baykan karayolu üzerinde bulunan Gazitepe üs bölgelerinde de incelemelerde bulunan Orgeneral Çetin, görev yapan askerlerle bir araya gelip sohbet etti. Bitlis İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Orgeneral Çetin'e bölgede gerçekleştirilen askeri faaliyetler hakkında brifing verdi. Orgeneral Çetin ve beraberindeki komutanlar, Bitlis'teki temaslarının ardından Siirt'e geçti.DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2021-06-18 22:20:51



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