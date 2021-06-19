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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ahlat’ta kano eğitimleri başladı

İHA

Ahlat’ta kano eğitimleri başladı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde "Maviden Yeşile 1071’den 2023’e Geleneksel Okçuluk ve Su Sporları” projesi kapsamında kano eğitimleri başladı.
Ahlat Gençlik Merkezi ile Selçuklu Okçuluk ve Spor Kulübü işbirliğiyle hazırlanan, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen proje kapsamında ilçenin Van Gölü sahilinde kano eğitimleri başladı. 8 ay sürecek kano eğitimlerinde, 50 gencin profesyonel sporcu olarak yetiştirilmesi planlanıyor.
"Maviden Yeşile 1071’den 2023’e Geleneksel Okçuluk ve Su Sporları” projesi kapsamında başlayan kano eğitimlerin açılış programına, Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış ve sporcular katıldı.
Açılışta bir konuşma yapan Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, bu proje ile Van Gölü’nde su sporlarını canlandırmayı hedeflediklerini belirterek, “Hem turizmin geliştirilmesi hem de gençlerimizin spora teşvik edilmesi manasında oldukça güzel düşünülmüş bir proje. Gençlik Merkezi Müdürümüze ve projede emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. İnşallah gelecek günlerde, gelecek vizyonumuzda daha ileri projelere adım atacağımızı düşünüyorum” dedi.
Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban ise gençlik merkezinin su sporları ile ilgili aktivitelerine hem kaymakamlık hem de belediye olarak her türlü desteği sunacaklarını belirterek, bu çerçevede kulüp sayısını çoğaltacaklarını söyledi. Van Gölü’nde yapılan aktivitelerin turizme çok önemli katkı sağladığının altını çizen Çoban, “Türkiye’nin belki bir çok deniz sahillerinde yaşayamayacağınız zenginliği artık Ahlat’ta devam ettireceğiz. Belki burada ki etkinlikleri genişleteceğiz. Kano sporunu çok önemsiyoruz. Bugünkü etkinlikten dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ümit ediyorum ki su sporları noktasında bölgeyi kucaklayacak en önemli merkezlerinden biri olan Ahlat sahilleri, her türlü etkinliğe hazır” ifadelerini kullandı.

“50 gencimizi profesyonel anlamda yetiştirmeyi planlıyoruz”
Ahlat Gençlik Merkezi Müdürü Yavuz Gülmez de proje kapsamında 729 yaş aralığındaki gençler yönelik geleneksel okçuluk, su sporları, kano, fotoğrafçılık ve ilk yardım eğitimlerinin yanı sıra çadır kampları, doğa gezileri ve foto safari gibi etkinlikler düzenlediklerini belirterek, “Projemiz 12 ay sürecek. Kano eğitimlerimiz ise Ahlat şartlarını düşünürsek yaklaşık 8 ay sürdürmeyi planlıyoruz. Bu proje çerçevesinde ilçemizde 300 gencimize geleneksel okçuluk öğretmeyi hedefliyoruz. Kano da ise 50 gencimizi profesyonel anlamda yetiştirmeyi planlıyoruz” dedi.
Kano eğitimlerinin haftada 2 gün olacağını belirten Gülmez, projeye destek veren herkese teşekkür etti.
Konuşmaların ardından protokol üyeleri sporcularla birlikte Van Gölü’nde kano yaptı.

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