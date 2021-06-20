Bitlis POMEM 26. mezunlarını verdi

Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi'nden (POMEM) mezun olan 26. dönem polis adayları için mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, POMEM'den mezun olan 26. dönem polis adayları için düzenlenen mezuniyet törenine katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan mezuniyet töreni, POMEM’i birincilikle tamamlayan Arif Çetin'in teşekkür konuşması yapması ve ardından yaş kütüğüne plaket çakmasıyla devam etti.

Törende konuşan Vali Çağatay, 26. dönem POMEM yemin töreninin hayırlı olmasını dileyerek, “Geçtiğimiz yıllarda bu okulun bahçesi ailelerinizle dolup taşıyordu, ama bu sene malum pandemi şartları nedeniyle onlar burada olamadı. Ama olsun bizler sizinleyiz. Kıymetli genç kardeşlerim, şu tarih itibariyle artık bizler birer mesai arkadaşıyız. Tekrardan yemin töreniniz hepinize hayırlı olsun. Allah sizlere; devletimize ve milletimize, hayırlısıyla ve hakkıyla görev yapmayı nasip eylesin" dedi.

Vali Çağatay, Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde dereceye giren polis memurlarına çeşitli hediyeler vererek, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak ve AK Parti milletvekilleri Cemal Taşar ile Vahit Kiler'in tebrik mesajları okundu.

Mezun olan 293 Bitlis POMEM öğrencisi, yemin töreninden sonra tören geçişi yaparak protokolü selamladılar. Mezunların hep birlikte keplerini havaya atmasıyla tören sona erdi.

Törene Vali Oktay Çağatay ile birlikte Bitlis Belediye Başkanı NesrullahTenğlay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi Okulu Müdürü Kazım Kaman, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

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