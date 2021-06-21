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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis’te fasulye ekimine başlandı

İHA

Bitlis’te fasulye ekimine başlandı

Bitlis’in Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerindeki çiftçiler fasulye ekimine başladı.
Türkiye’nin fasulye ihtiyacının yüzde 10’luk kısmının Bitlis’in Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerinden karşılandığı ve geçen yıl yaklaşık 30 bin ton üretilen fasulye bu yıl yeniden toprakla buluştu. Tatvan ilçesinde 7 yıldan beridir fasulye üretimi yapan Özcan Balakan, 900 dönüm arazisinde fasulye ektiğini söyledi. Balakan, Tatvan ilçesine bağlı Adabağ köyünde çiftçilik yaptığını belirterek, “Genellikle kuru fasulye üretimi yapıyoruz. Bugün itibari ile de sertifikalı tohumlarımızı toprakla buluşturduk. Bugünden sonra 90 gün içinde hasadına başlayacağız. Dönümünde 400450 kilogram fasulye elde ediyoruz. Üretilen fasulyelerimizi de burada paketleme yapan tesislerimize satıyoruz. İnşallah verimli bir yıl geçiririz” dedi.
Bitlis'in tohumluk kuru fasulyede Türkiye'nin yüzde 80'lik kısmını karşıladığını kaydeden Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, fasulyenin bölgede stratejik bir ürün olduğunu söyledi. Çelik, "Fasulye üretiminde resmen bir çığır açtık. 2019 yılında fasulye üretiminde 88 bin dekar alanda 24 bin ton ürettik. Türkiye'de 4'üncü sıradayken, 2020 yılında alanımızı 105 bin dönüme çıkardık, üretimimiz de 32 bin tonu geçti ve Türkiye'de 3'üncü sıraya yerleştik. Yemeklik üretimde bir üst ligdeyiz. Kuru fasulyenin sertifikalı tohumluk üretimi de ilimizde mevcuttur. Biz zaten bu konuda Türkiye birincisiyiz. Türkiye’nin tohumluk ihtiyacının yüzde 80'ini de Bitlis'ten karşılamaktayız. Bu yıl verimimizin de yüksek olmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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