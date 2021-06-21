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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nemrut Krater Gölü kampçıların uğrak yeri oldu

İHA

Nemrut Krater Gölü kampçıların uğrak yeri oldu

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında “Mükemmeliyet Ödülü"ne layık görülen Nemrut Krater Gölü kampçıların uğrak yeri oldu.
Bitlis’in Tatvan ilçe sınırları içinde bulunan 2250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, eşsiz manzarası, temiz havası ve doğal güzellikleriyle Türkiye'nin birçok yerinden gelen kampçıları misafir ediyor. Kış aylarında donan gölleri, yaz aylarında ise sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, farklı kuş türleri ve ayıları ile ziyaretçilerin ilgisini çeken bölge, her mevsimde doğaseverleri ağırlıyor. Türkiye'nin çeşitli illerinden kente gelen doğaseverler, yeni rota olarak belirledikleri Nemrut Krater Gölü'nde kamp kurarak eşsiz doğanın tadını çıkarıyor. Bölgede yaşamını sürdüren ayıların da geceleri kampçıların olduğu alanlara gelmesi kampçılar için ayrı bir deneyim oldu.
Kampa gelen Ferhat Akkurt, Nemrut Krater Gölü’nde her hafta kamp yaparak doğanın keyfini çıkardığını belirterek, “Burası görülmemiş, keşfedilmemiş birçok zenginliği olan bir yer. Nemrut, Doğu Anadolu Bölgesi'nde görülebilecek en güzel yerlerden birisidir. İnsanların buraya gelmelerini bekliyoruz” dedi.
Akkurt, arkadaş grubunda öğrenci, öğretmen ve sağlıkçıların da bulunduğunu belirterek, “Burada değişik bilgi aktarımı yapıyoruz. Değişik aktiviteler yapıyoruz. Önceleri tek tek geldiğimiz bu yerlerde arkadaşlarımızla tanışarak, artık gruplar halinde gelmeye başladık. Doğal yaşamın içinde olduğumuzu biliyoruz. Örneğin bölgede yaşayan ayılar gece boyunca bizi ziyarete gelerek etrafımızda dolandılar. Bu hayvanlar da artık insanlara zarar vermiyor. Gelip insanların bıraktığı yiyecekleri yiyip daha sonra da dönüp gidiyorlar. Korkmuyoruz. Onlar buradayken bile rahatça uyuyabiliyoruz. Bu bile bizim için bir zenginliktir” ifadelerini kullandı.
Kampçılardan Ahmet Ataman ise 6 yıldan beri Türkiye’nin değişik bölgelerinde kamp yaptığını belirterek, “Nemrut doğal güzelliği ile tam bir kamp merkezi. Dinlenmek, şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyen doğaseverleri buraya davet ediyoruz. Önceleri kampçıları bilmiyorduk ya da bizler birbirimizi tanımıyorduk. Sonrasında birbirimizi tanıdıkça kampçılarımızın da sayısı her geçen gün artmaya başladı. Diğer bölgelerle karşılaştırdığımızda burasının doğası ve zenginliği ile müthiş bir yer olduğunu söyleyebiliriz. Doğasever herkesi burada kamp yapmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

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