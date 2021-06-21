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Nemrut, kampçıların yeni merkezi

DHA

Nemrut, kampçıların yeni merkezi


Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'e 20 kilometre uzaklıktaki dünyanın 2'nci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü, doğada kamp yapmak isteyenlerin uğrak yeri oldu. Çadırlarını ve yiyeceklerini alan gençler, hafta sonlarını krater gölü çevresinde geçiriyor.  
Avrupalı Seçkin Destinasyonları (EDEN) Projesi kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' verilen, her yıl yüzlerce turistin ziyaret ettiği, 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, kampçıların yeni gözdesi haline geldi. Çadırlarını ve yiyeceklerini hazırlayan gençler, hafta sonunu endemik bitkileri, sıcak ve soğuk gölleriyle ünlü Nemrut Krater Gölü çevresinde geçiriyor. 
Krater gölünün Doğu Anadolu'da görülebilecek en güzel yerlerden olduğunu anlatan Ferhat Akkurt, arkadaş grubunda öğrenci, öğretmen ve sağlıkçıların bulunduğunu belirterek, "Çeşitli aktiviteler yapıyoruz. Önceleri tek tek geldiğimiz bu yerlerde arkadaşlarımızla tanışarak, artık gruplar halinde gelmeye başladık. Doğal yaşamın içinde olduğumuzu biliyoruz. Ayrıca bölgede ayılar da bulunuyor ama bu hayvanlar insanlara zarar vermiyor. Gelip insanların bıraktığı yiyecekleri yiyip daha sonra da dönüp gidiyorlar" dedi.
Ahmet Ataman ise 6 yıldır Türkiye'nin farklı bölgelerinde kamp yaptığını belirterek, "Nemrut doğal güzelliği ile adeta büyülüyor. Dinlenmek, şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyen doğaseverleri buraya davet ediyoruz. Önceleri kamçıları bilmiyorduk ya da bizler birbirimizi tanımıyorduk sonrasında birbirimizi tanıdıkça kampçılarımızın da sayısı her geçen gün artmaya başladı. Diğer bölgelerle karşılaştırdığımızda burasının doğası ve zenginliği ile müthiş bir yer olduğunu söyleyebiliriz. Doğasever herkesi burada kamp yapmaya davet ediyoruz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2021-06-21 10:31:52

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