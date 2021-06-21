Bitlis’te sokağa çıkma yasağı

Bitlis’in il merkezi ve Hizan ilçesi sınırları içerisinde bulunan bazı köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Hizan ve merkez ilçesi sınırları içerisinde bulunan; Ölçülü, Çayır, Yelkıran, Akbıyık, Kaval, Keklik, Karadal, Gökçe, Kaşıklar, Altınoluk, Yemişli, Aktay, Köprü, Bozpınar, Akbırakan, Boztepe, Konaç, Düzce, Yolalan köy ve mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 21 Haziran 2021 Pazartesi günü saat 02.00’dan itibaren ikinci bir emre kadar 'Sokağa Çıkma Yasağı' ilan edilmiştir” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.