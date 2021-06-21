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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tatvan modern aydınlatma sistemiyle ışıl ışıl olacak

İHA

Tatvan modern aydınlatma sistemiyle ışıl ışıl olacak

Bitlis’in Tatvan Belediyesi, Cumhuriyet Caddesi’ne kurmaya başladığı modern aydınlatma sistemiyle şehir merkezini modern ve estetik bir görünüme kavuşturmayı hedefliyor.
Tatvan Belediyesi, alt ve üstyapı ile sosyal belediyecilik çalışmalarına ağırlık veriyor. Bu kapsamda şehrin 50 yıllık problemi olan altyapı çalışmalarında sona gelen Tatvan Belediyesi, şimdi de caddelere modern aydınlatma sistemi kuruyor. Belediye (Eski Doğumevi) Kavşağı’ndan eski otogara kadar olan kısımda refüjden, kalan diğer kısımlarda ise refüjdeki ağaçlara zarar vermemek için çift taraflı kaldırımlarda aydınlatma direkleri kuruluyor.
Vatandaşların geceleri daha rahat, daha güvenli yürümeleri ve ilçenin rengarenk bir görünüme kavuşması için çalışmaya başladıklarını vurgulayan Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, “Yeni aydınlatma sistemi ile caddeler modern bir görünüme kavuşacak. Eski beton olan aydınlatma direkleri ışıklandırma için yetersiz kalıyordu ve direkler çok çirkin bir görüntü oluşturuyordu. Yeni aydınlatma sistemi ile eski görüntüden kurtulmuş olacağız. Bu sezon içerisinde aydınlatma sistemimizin tamamlanması ile Tatvan’ımız dönüşümü yaşayacak. Her geçen gün sorunları bir bir azaltarak ilçemizi güzel hizmetlerle şekillendiriyoruz. İlk olarak çarşı merkezinde caddelere özel estetik dekoratif aydınlatma uygulaması yapıyoruz. Ciddi bir emek harcıyoruz” dedi.
“Tatvan’ımızı daha güzel hizmetlere kavuşturacağız” diyen Başkan Geylani, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“300’ün üzerinde led armatürlü, tasarruflu ışıklandırma direklerimizi 5 kilometrelik hat boyunca Cumhuriyet Caddemizde hizmete açacağız. Belediye Kavşağı’ndan eski otogara kadar olan kısımda refüjden, kalan diğer kısımlarda ise çift taraflı kaldırımlarda aydınlatma direklerimizi kuruyoruz. Ana hatların geçtiği Cumhuriyet Caddesi’nde birinci etap çalışmalarımızı geçen yıl tamamlamıştık. Birinci etapta ışıklandırma çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başladık. Ramazan Bayramı’ndan önce altyapısını tamamladığımız ve Karayolları Bölge Müdürlüğüne teslim ettiğimiz şeritte ise yolun asfaltlama çalışmalarının karayolları tarafından tamamlanmasını bekliyoruz. Karayollarının asfaltlama ve kaldırım çalışmalarından sonra belediyemiz tarafından yapılacak aydınlatma sistemi ile bölgemizde örnek bir cadde oluşturacağız. Tatvan’ımıza ve halkımıza şimdiden hayırlı olsun. İlçemiz yeni bir görüntü, yeni bir görsellik, yeni bir güzelliğe kavuşacak.”

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