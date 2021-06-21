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İYİ Parti milletvekilleri Bitlis´te

DHA

İYİ Parti milletvekilleri Bitlis´te


Özcan ÇİRİŞ-Ceren ÇALIŞKAN/BİTLİS,(DHA)BİTLİS'e gelen İYİ Parti milletvekillerinden oluşan heyet, esnafla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. İYİ Parti Samsun milletvekili Erhan Usta, "Amacımız Bitlisli esnafın yanında olmak" dedi. 
İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Samsun milletvekili Erhan Usta, Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, Ankara milletvekili Halil İbrahim Oral, Erzurum milletvekili Naci Cinisli, Adana milletvekili Metanet Çulhaoğlu, Genel İdare Kurulu Üyesi Burcu Akçaru, `Dere Üstü Islah Projesi´ kapsamında bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere Bitlis´e geldi. Heyet, Bitlis Valisi Oktay Çağatay´ı makamında ziyaret ederek, proje hakkındaki son gelişmeleri dinledi. Çarşı merkezinde esnafla bir araya gelen heyet, daha sonra Ulu Cami önünde toplanan kalabalığa seslendi.
İYİ Parti Samsun milletvekili Erhan Usta, Bitlisli esnafın yanında olmak istediklerini belirterek, Türkiye İstatistik Kurumunun (TUİK) rakamlarına göre Bitlis'in Türkiye´nin en fakir 3´üncü şehri olduğunu iddia etti. Bitlis'in 20 yıldır AK Partiye oy verdiğini belirten Usta, "Ben bu şehre gelince şaşırdım. Şehirde hiçbir şey yok. Maalesef il diyebileceğimiz bir durumda değil ve şimdide, olan bir kısım yerlerde yıkılmaya çalışılıyor. Bunu son derece yanlış buluyoruz. Bitlis Türkiye´nin en fazla göç veren kentidir. Hiçbirimiz burada yapılacak bir yatırıma karşı gelemeyiz. Biz de burada refah ve zenginlik istiyoruz. Yatırım yapmak istiyorlarsa buyursunlar gelsinler. Dere ıslah edilmek isteniyorsa 20 yıldır yapmadılar gelsinler yapsınlar. Ancak dere ıslahı bahanesi altında burada 700 tane dükkânı yıkacaksanız, insanları işsiz güçsüz bırakacaksanız biz buna evet diyemeyiz. Biz esnafla konuştuk. Bir tane esnaf 'biz memnunuz' demedi. Herkes şikâyet ediyor" dedi.
TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ
Ankara Milletvekili Halil İbrahim Oral ise Bitlislilerin devletine bağlı olduğunu belirterek, "Bitlisli hukuka bağlıdır, Bitlisli devletine sonuna kadar bağlıdır. Sosyal devlet, devletinin halkına sahip çıkan bir devlettir. Devleti yaşat ki insan yaşasın ama insanı yaşat ki devlette mutlu olsun. Yüzlerce, binlerce insanı yer bulmadan, yer temin etmeden nasıl çıkarıp gidersiniz bu esnafı bertaraf edersiniz. Bitlis Valimiz konunun takipçisi olacağını, bizd e konunun takipçisi olacağımızı, bütün esnafımızın gönlü ve fikri olacağımızı huzurunuzda söz vermek istiyoruz" diye konuştu.
Heyet daha sonra Bitlis Ticaret ve Sanayi Odasına geçerek burada Başkan Davut Tezcan ve esnafla bir araya geldi. Tezcan, konunun milletvekilleri vasıtasıyla İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener´e iletilmesini istedi. Heyet daha sonra Güroymak ilçesine giderek buradan Ankara´ya dönmek üzere Muş´a hareket etti.  DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ-Ceren ÇALIŞKAN
2021-06-21 17:04:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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